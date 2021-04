Irtisanottu turvallisuusjohtaja antaa myös Juha Sipilälle roolia valituksessaan – nyt puhuu Sipilä itse: ”Viesti löytyy kännykästäni”

Eduskunnan turvallisuusjohtajan tehtävästä erotettu Jukka Savola on tänään valittanut irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Savola vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan irtisanomisensa ja haluaa lisäksi oikeudenkäyntikulunsa korvattavaksi täysimääräisesti. Johannes Ijäs Demokraatti

Savola menetti virkansa, kun hänen syytettiin luovuttaneen MTV:n uutisille eduskunnan turvakamerakuvaa entiseen pääministeriin, kansanedustaja Juha Sipilään (kesk.) 7. tammikuuta kohdistuneesta päällekarkauksesta. Savola itse puhuu kuvien näyttämisestä, ei luovuttamisesta.

Eduskunnan pääsihteeri on kertonut, että olennaista eduskunnan kansliatoimikunnan irtisanomispäätöksessä oli se, että Savola salasi pitkään luovuttaneensa tiedot. Valituskirjelmässään Savola kiistää salaamisen.

Iltalehti taasen kertoi viime kuussa, että Savolan epäiltiin yrittäneen heikentää Sipilän kertomusta päällekarkauksesta kuvamateriaalin luovuttamisella. Savola kiistää molemmat syytökset valituksessaan.

Savolan valituskirjelmän perusteella on vaikea välttyä vaikutelmalta, että hän saattaisi pohtia, voiko Juha Sipilällä olla jonkinlainen rooli hänen irtisanomisessaan tai asioiden taustalla. Näin Savolan valituskirjelmässä kuvataan tapahtumia:

”21.1.2021 Pääsihteeri ilmoitti kokouksessa klo 8.30, että hänelle ja puhemiehelle oli soitettu illalla 18.1.2021 ja kerrottu, että tieto MTV:lle oli vuodettu turvallisuusosastolta. Hän kertoi edelleen minulle, että luottamus minuun oli mennyt ja minun pitäisi pyytää eroa.

Pääsihteeri kutsui tämän jälkeen paikalle puhemiehen, joka toisti saman ja sanoi, että luottamus minuun oli täydellinen 18.1.2021 saakka ja nyt se on täysin mennyt ja, että vastuuvirkamiehenä minun tulee ymmärtää pyytää eroa.

Minulle ei ole lukuisista pyynnöistäni huolimatta kerrottu, kuka oli pääsihteerille taikka puhemiehelle soittanut tai mitä sellaista puhelu sisälsi, jonka vuoksi luottamus olisi täysin menetetty. Tällä seikalla on nähdäkseni merkitystä arvioitaessa irtisanomisen syitä. Minulle kerrotut asiat osoittavat myös sen, että tosiasiallinen päätös virkasuhteeni irtisanomisesta oli jo tehty.

Edellä sanottu joka tapauksessa osoittaa, että jo 18.1.2021 tai viimeistään 21.1.2021 työnantajan edustajakin on ollut tai hänen on perustellusti pitänyt olla siinä käsityksessä, että videon näyttäminen MTV:n toimittajalle on tapahtunut vastuullani. Siihen nähden pidän erikoisena myöhempiä pääsihteerin esittämiä näkemyksiä siitä, että tämä asia olisi selvinnyt vasta 18.2.2021.

Lisäksi pääsihteerin ja puhemiehen kertoman mukaan edustaja Sipilä oli lukuisia kertoja soittanut puhemies Vehviläiselle asiasta.”

”Joku niistä varmaan sitten.”

Savola nostaa esiin sitä mahdollisuutta, että Sipilä olisi soittanut puhemies Anu Vehviläiselle (kesk.) myös toisen kerran selvittäessään valituskirjelmässään tapahtumien kulkua:

”22.2.2021 Pääsihteeri kutsui minut keskusteluun, jossa oli paikalla myös henkilöstöpäällikkö Lehtovirta. Pääsihteeri kertoi, että puhemiehistö oli antanut pääsihteerille tehtäväksi valmistella irtisanomista. Lisäksi ymmärsin pääsihteerin kertomasta, että edustaja Sipilä oli lukuisia kertoja soittanut puhemies Vehviläiselle asiasta edellisellä viikolla ja puhemies oli välittänyt tiedon pääsihteerille.”

Demokraatti kysyi tänään Jukka Savolalta hänen valituskirjelmässään mainitsemista soitoista. Savola sanoo edelleen, ettei tiedä, kuka soitti pääsihteerille 18.1. kertoen, että tieto MTV:lle oli vuodettu turvallisuusosastolta. Savola ei puhelimessa lähde arvailemaan soiton alkuperää. Hän toteaa, että eduskunnassa on reilut 400 virkamiestä ja parisataa kansanedustajaa.

– Joku niistä varmaan sitten.

– On mielenkiintoista, jos minut irtisanotaan sillä perusteella, että joku on soittanut maanantai-iltana enkä voi tietää kuka se on ja mistä hän on puhunut.

Savola puhuu valituskirjelmässään kahteen kertaan myös Juha Sipilän soitoista Vehviläiselle. Kysyttäessä syntyykö Savolan kuvauksen perusteella vaikutelma, että Sipilä olisi vaikuttanut jotenkin irtisanomisen taustalla, Savola sanoo, ettei hän pysty asiaan sanomaan.

– Olen kirjoittanut, että puhemies ja pääsihteeri useamman kerran ilmoittivat, että edustaja Sipilä on soittanut puhemiehelle, hän toistaa.

– Ei ole aavistusta, en tietenkään voi nimetä ketään. Niin sanottuja mahdollisia on 600, Savola toteaa.

”Tuota en kyllä allekirjoita.”

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoo, että se pitää paikkansa, että hän oli sanonut Savolalle saaneensa tiedon, että vuoto oli tapahtunut eduskunnan turvallisuusosastolta. Tieto tuli virkamiestasolta.

– Se oli luottamuksellinen keskustelu. En halua nimeä sanoa. Kysyin jälkeenpäin asianomaiselta, saanko hänen nimensä antaa ja hän sanoi, että ei. Se ei ole merkityksellistä, kuka se oli. Sehän oli totta se tieto, koska Savola itse monta viikkoa myöhemmin myönsi, että hän oli se vuotaja, Paavola sanoo.

Savola siis itse kiistää vuotaneensa mitään.

Se taasen, että Paavola olisi pyytänyt Savolaa eroamaan ei Paavolan mukaan pidä täysin paikkaansa. Hän sanoo todenneensa Savolalle, että luottamus eduskunnan turvallisuusosastoon on tietovuodon takia mennyt ja kysyneensä Savolalta pitäisikö tämän tehdä tästä jotain johtopäätöksiä.

Siitä, onko Juha Sipilä soitellut Savolan kuvaamalla tavalla Anu Vehviläiselle, Paavola ei tiedä muttei myöskään tällaiseen usko.

”Lisäksi ymmärsin pääsihteerin kertomasta, että edustaja Sipilä oli lukuisia kertoja soittanut puhemies Vehviläiselle asiasta edellisellä viikolla ja puhemies oli välittänyt tiedon pääsihteerille”, Savolan valituskirjelmässä lukee pääsihteerin roolista.

– Tuota en kyllä allekirjoita, Paavola toteaa.

Mitään poliittista Paavola ei näe Savolan erottamisen taustalla.

– Ja Sipilä ei ole minulle soittanut ainuttakaan kertaa koko prosessin aikana eikä sen jälkeenkään. En ole varmaan ikinä puhunut hänen kanssaan puhelimessa, Paavola lisää.

”Minulla ei ole ollut mitään vaatimuksia Savolaa kohtaan, päinvastoin.”

– Kansanedustaja Sipilä ei ole ollut aktiivinen turvallisuusjohtaja Jukka Savolan irtisanomisasiassa, puhemies, kansliatoimikunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen puolestaan vastaa Demokraatille lyhyesti sähköpostilla.

Kansanedustaja Juha Sipilä puolestaan vastaa, ettei ole vaikuttanut mitenkään Savolan irtisanomisasiaan.

– Olen kieltäytynyt osallistumasta eduskunnan sisäiseen tutkintaan, koska en ole enkä myöskään halunnut olla häntä koskevassa päätöksenteossa mukana. Se on puhtaasti kansliatoimikunnan asia. Minulla ei ole ollut mitään vaatimuksia Savolaa kohtaan, päinvastoin, enkä ole niitä kenellekään esittänyt, Sipilä sanoo.

Sipilä tarkentaa antaneensa yhden ainoan kommentin prosessin aikana. Hän kertoo, että tuolloin yksi eduskunnan kansliatoimikunnan jäsen (ei-keskustalainen) lähestyi häntä tekstiviestillä ja kysyi mitä hän ajattelee asiasta.

Sipilä vastasi tekstiviestillä seuraavasti: ”Hei, Minulla ei ole mitään vaatimuksia turvallisuusjohtajan suhteen. Puolestani hän voi jatkaa. -juha”

– Viesti löytyy kännykästäni, Sipilä sanoo.