22.12.2025 05:55 ・ Päivitetty: 22.12.2025 05:55

IS: Kansa haluaisi Antin pääministeriksi

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ilta-Sanomien kyselyn mukaan molemmat puolueitaan johtavat Antit, Lindman ja Kaikkonen ovat suomalaisten suosikkeja seuraavaksi pääministeriksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn vastaajista ylivoimainen enemmistö, 21 prosenttia näkisi pääministerinä mieluiten SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin (s.1982).

Hänen suosionsa ylittää muihin verrattuna jo kyselyn virhemarginaalinkin, joka oli 3,2 prosenttia.

Toiseksi suosituin oli keskusta-Antti (s. 1974), jonka pääministeriyttä kannattaa 12 prosenttia vastaajista. Kaikkonen on erityisen pidetty yli seitsenkymppisten äänestäjien keskuudessa, ja siellä hänen kannatuksensa on samoissa tasoissa Lindtmanin kanssa.

Nykyistä pääministeriä, kokoomuksen Antti Petteri Orpoa (s.1969) haluaisi jatkopestille enää 11 prosenttia vastaajista. Jopa osa hänen puolueensa kannattajista vaihtaisi jo pääministerin johonkin uuteen kokoomuskasvoon.

KISA EI OLE kuitenkaan vielä tälläkään kyselyllä taputeltu, sillä yli neljännes vastaajista, 27 prosenttia, ei osaa nimetä ainuttakaan ihmistä suosikikseen tehtävään.

Myös nuorisolaisilla vastaajilla oli puoluejohtajien paremmuudesta aivan eri käsitys. 18-24 -vuotiaiden mielestä pääministeriys sopisi huomattavasti paremmin vihreiden Sofia Virralle (s. 1990) tai vasemmistoliiton Minja Koskelalle (s.1987).

Kyselyn toteutti Iro Research. Tutkimuksessa kysyttiin, kuka eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras seuraavaksi pääministeriksi.

Kysely toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa, ja siihen vastasi tasan tuhat ihmistä.

