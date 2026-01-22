Politiikka
22.1.2026 16:20 ・ Päivitetty: 22.1.2026 17:14
IS: Kansanedustajat Berg, Asell ja Kokko liittyvät SDP:n häirintätapauksiin
SDP:n kansanedustajat Kim Berg, Marko Asell ja Jani Kokko liittyvät eduskunnassa ilmi tulleisiin häirintätapauksiin, kertoo Ilta-Sanomat.
Lehti on aiemmin kertonut, että SDP:n eduskuntaryhmään kytkeytyisi viisi tapausta, joihin liittyy häirintää tai epäasiallista käytöstä.
Häirintä nousi keskusteluun kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kerrottua, että eduskunta-avustajia on kohdeltu huonosti ja häiritty.
EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ilmoitti aiemmin, että SDP tilaa tapauksista ulkoisen selvityksen.
IS:n mukaan kolme kuluvan vaalikauden tapauksista on tapahtunut SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä elokuussa 2023.
- Kaikki tapaukset, jotka on julkisuudessa tuotu esille, on käsitelty ryhmäkansliassa työntekijän toivomalla tavalla, Tuppurainen kirjoitti STT:lle lähettämässään tekstiviestissä.
KANSANEDUSTAJA Asell pahoittelee käyttäytymistään Instagram-postauksessaan.
– Anteeksi. Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, Asell kirjoittaa.
Hän kertoo ottaneensa virheistä opikseen ja lupaa olla jatkossa harkitsevampi.
Täydennetty Marko Asellin kommenteilla klo 19.14.
