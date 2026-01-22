Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.1.2026 16:20 ・ Päivitetty: 22.1.2026 17:14

IS: Kansanedustajat Berg, Asell ja Kokko liittyvät SDP:n häirintätapauksiin

VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

SDP:n kansanedustajat Kim Berg, Marko Asell ja Jani Kokko liittyvät eduskunnassa ilmi tulleisiin häirintätapauksiin, kertoo Ilta-Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehti on aiemmin kertonut, että SDP:n eduskuntaryhmään kytkeytyisi viisi tapausta, joihin liittyy häirintää tai epäasiallista käytöstä.

Häirintä nousi keskusteluun kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kerrottua, että eduskunta-avustajia on kohdeltu huonosti ja häiritty.

EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ilmoitti aiemmin, että SDP tilaa tapauksista ulkoisen selvityksen.

IS:n mukaan kolme kuluvan vaalikauden tapauksista on tapahtunut SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä elokuussa 2023.

- Kaikki tapaukset, jotka on julkisuudessa tuotu esille, on käsitelty ryhmäkansliassa työntekijän toivomalla tavalla, Tuppurainen kirjoitti STT:lle lähettämässään tekstiviestissä.

KANSANEDUSTAJA Asell pahoittelee käyttäytymistään Instagram-postauksessaan.

– Anteeksi. Olen käyttäytynyt joissakin tilanteissa asiattomasti ja viljellyt myös huonoa huumoria. Olen vilpittömästi pahoillani, Asell kirjoittaa.

Hän kertoo ottaneensa virheistä opikseen ja lupaa olla jatkossa harkitsevampi.

Täydennetty Marko Asellin kommenteilla klo 19.14.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU