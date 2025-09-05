Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.9.2025 08:09 ・ Päivitetty: 5.9.2025 08:09

IS: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän säännöissä ei enää ole sanktioita kansanedustajille

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) eduskunnan kuppilassa tiistaina.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vuonna 2023 voimaan tulleista säännöistä on poistettu sanktiot kansanedustajille, kertoo Ilta-Sanomat. Eduskuntaryhmän edellisistä, vuonna 2014 päivätyistä säännöistä sanktiot sen sijaan löytyvät.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat maanantaina sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista.

Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Jos rike todetaan, edustajan oma ryhmä antaa edustajalle sanktion omien sääntöjensä mukaan.

Jos kyse taas on ministeristä, asian käsittelee hallituspuolueiden puheenjohtajien kokous.

Sekä pääministeri Petteri Orpo (kok.) että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra painottivat tiistaina, että sanktiomenettely tarkoittaa sitä, että jatkossa yhdenvertaisuustiedonannon vastaisesta kielenkäytöstä seuraa sanktioita.

Kopra sanoi toimittajille, että sanktioita seuraa ”varmuudella”.

ILTA-SANOMIEN mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän tammikuussa 2023 päivätyissä säännöissä ei määritellä millään tavoin sitä, millainen toiminta on rangaistavaa tai miten epäsopivasta käytöksestä annetaan sanktiot.

Säännöistä löytyy ainoastaan kohta, jonka mukaan ryhmän jäsenen ”tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti ja muita loukkaamatta”. Säännöissä ei määritellä, mitä tapahtuu, jos tätä periaatetta ei noudateta.

Edellisissä, maaliskuussa 2014 päivätyissä säännöissä sopimattomasta käyttäytymisestä ja ryhmän sääntöjen tai päätöksien vastaisesta toiminnasta koituvat seuraamukset sen sijaan määriteltiin. Ryhmäkokous saattoi antaa jäsenilleen huomautuksia ja varoituksia sekä erittäin raskauttavassa tapauksessa erottaa ryhmän jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan.

