23.1.2026 11:46 ・ Päivitetty: 23.1.2026 11:47

Isännöintiliitto: Myös omistusasujat vaikeuksissa asumiskulujen kanssa – Vastikerästit ja hallintaanotot lisääntyneet

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Isännöintiliiton toimisto Helsingissä syyskuussa 2023.

Yleisen taloustilanteen heikkeneminen näkyy myös omistusasumisessa, selviää Isännöintiliiton tuoreen Talous- ja isännöintiyritysbarometrin tuloksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Barometrin kyselyyn vastasi marraskuussa yhteensä 308 isännöintialan ammattilaista, jotka hallinnoivat noin 6 900 taloyhtiötä. Ammattilaisista yli puolet kertoo vastikerästien lisääntyneen heidän hallinnoimissaan taloyhtiöissä viimeisen vuoden aikana.

47 prosenttia vastaajista kertoo vastikerästien määrän lisääntyneen hieman ja seitsemän prosenttia merkittävästi.

- Taloudellinen epävarmuus ja heikentynyt taloustilanne näkyvät nyt isännöinnissä konkreettisesti. Yhä useammalla osakkaalla näyttäisi olevan vaikeuksia selviytyä asumisen kustannuksista, sanoo Isännöintiliiton tutkimuspäällikkö Olli Rekonen tiedotteessa.

TALOYHTIÖN hallitus voi yleensä antaa kahden kuukauden maksurästien jälkeen osakkaalle varoituksen huoneiston hallintaanotosta. Kolmen kuukauden rästien jälkeen taloyhtiön yhtiökokous voi päättää ottaa huoneiston hallintaan.

Myös huoneistojen hallintaanotot näyttävät yleistyneen. Lähes kolmannes kyselyyn vastanneista kertoo hallintaanottoja olleen viimeisen vuoden aikana aiempaa enemmän.

- Hallintaanotot eivät ole marginaalinen ilmiö, vaan näkyvät yhä enemmän isännöinnin arjessa. Useimmiten syynä ovat maksamattomat vastikkeet, Rekonen sanoo.

Toimituksen valinnat

