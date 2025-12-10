Isien itsenäinen vanhempainvapaiden käyttö lisääntyi – ”Perhevapaauudistus näyttää onnistuneen tavoitteessaan”

Perhevapaauudistus lisäsi isien itsenäistä vanhempainvapaiden käyttöä noin puolellatoista kuukaudella, kertoo Kela. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudistuksen jälkeen isät käyttivät yli kaksinkertaisen määrän, 79 päivää, vapaitaan eri aikaan kuin äidit. Ennen uudistusta isät käyttivät keskimäärin 39 päivää vanhempainvapaistaan eri aikaan kuin äidit.

Uudistuksen jälkeisinä kuukausina syntyneiden lasten isistä runsaat 70 prosenttia käytti vapaita eri aikaan kuin äiti. Ennen uudistusta hieman alle 60 prosenttia isistä teki näin.

Vuonna 2022 toteutetussa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken.

MUUTOS vanhempainvapaiden käytössä kertoo Kelan mukaan isien lisääntyneestä hoivavastuusta ja perhevapaiden jakautumisesta aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken.

- Perhevapaauudistus näyttää onnistuneen tavoitteessaan lisätä isien osallistumista lasten hoivaan, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen tiedotteessa.

Isien itsenäisessä eli äidin kanssa eri aikaan vietettyjen vanhempainvapaiden käytössä on merkittäviä alueellisia eroja.

Yleisintä itsenäinen vapaiden käyttö oli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Siellä lähes lähes neljä viidestä isästä käytti vanhempainvapaata eri aikaan kuin äiti. Harvinaisinta vapaiden käyttö oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa kaksi kolmesta isästä käytti vapaitaan äidin kanssa eri aikaan.

Isien osuudessa vanhempainvapaiden käytöstä ylipäätään ei kuitenkaan Kelan mukaan ole suuria alueellisia eroja.

PERHEVAPAAUUDISTUKSEN jälkeen niiden isien osuus, jotka eivät käytä lainkaan vanhempainvapaita, on pienentynyt neljällä prosenttiyksiköllä 15 prosenttiin.

Samaan aikaan äidin kanssa vapaita käyttäneiden isien osuus ei muuttunut merkittävästi, Kela kertoo.

Uudistuksen jälkeenkin äiti käyttää edelleen suurimman osan perhevapaista.

Vain neljä prosenttia syys-joulukuussa 2022 syntyneiden vanhemmista jakoi vapaat täysin tasan. Kolme neljästä isästä luovutti kaikki luovutettavissa olevat 63 päivää äidille.

Myös nämä isät käyttivät vapaita kuitenkin keskimäärin selvästi aiempaa enemmän. Kelan mukaan uudistuksen jälkeen kaikki luovutettavissa olevat päivät äidille luovuttaneet isät käyttivät keskimäärin 68 päivää vanhempainvapaita.

- On rohkaisevaa nähdä, että isät käyttävät perhevapaita aiempaa enemmän myös silloin, kun he ovat luovuttaneet osan päivistään äidille. Uudistus on onnistunut kannustamaan isiä monenlaisissa perheissä jäämään kotiin pienen lapsen kanssa, Kelan erikoistutkija Miia Saarikallio-Torp sanoo tiedotteessa.