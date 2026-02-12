Ulkomaat
12.2.2026 11:21 ・ Päivitetty: 12.2.2026 11:21
Isis-perheet pakenevat nyt al-Holin leiriltä
Suurin osa ääri-islamilaisten vierastaistelijoiden perheistä on paennut al-Holin leiriltä Koillis-Syyriasta, kertovat uutistoimisto AFP:n humanitaariset lähteet. Leirillä on ollut myös muutamia suomalaisia, mutta heidän kohtalostaan ei ole tarkempaa tietoa.
Syyrian uusi islamistihallinto otti leirit haltuunsa tammikuussa, ja avustusjärjestöjen mukaan leirien vartiointi päättyi kun aluetta hallinnoineet kurdijoukot joutuivat vetäytymään paikalta.
Yksi AFP:lle puhunut lähde sanoo, että leirillä olisi ollut viime lauantaista lähtien enintään 20 perhettä, kun taas toisen lähteen mukaan leirin ulkomaalaisperheiden osio oli käytännössä tyhjä.
KUN LUKUISIIN hirmutekoihin syyllistynyt ääri-islamistinen kalifaatti tuhottiin Syyrian ja Irakin alueelta vuonna 2019, al-Holin leirille päätyi yli 59 000 Isis-järjestön jäseniksi ja heidän perheenjäsenikseen epäiltyä ihmistä.
Suomi alkoi vuonna 2020 tuoda takaisin leireiltä löytyneitä suomalaislapsia, myöhemmin myös perheitä.
Isis-äideiksi kutsutut, kalifaatin hyväksi toimineet suomalaisnaiset eivät ole toistaiseksi joutuneet Suomessa tuomiolle mahdollisista terrorismi- tai ihmiskaupparikoksistaan. Muutamassa tapauksessa poliisitutkinta oli viime syksynä vielä kesken.
