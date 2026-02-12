Isis-perheet pakenevat nyt al-Holin leiriltä

Suurin osa ääri-islamilaisten vierastaistelijoiden perheistä on paennut al-Holin leiriltä Koillis-Syyriasta, kertovat uutistoimisto AFP:n humanitaariset lähteet. Leirillä on ollut myös muutamia suomalaisia, mutta heidän kohtalostaan ei ole tarkempaa tietoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyrian uusi islamistihallinto otti leirit haltuunsa tammikuussa, ja avustusjärjestöjen mukaan leirien vartiointi päättyi kun aluetta hallinnoineet kurdijoukot joutuivat vetäytymään paikalta.

Yksi AFP:lle puhunut lähde sanoo, että leirillä olisi ollut viime lauantaista lähtien enintään 20 perhettä, kun taas toisen lähteen mukaan leirin ulkomaalaisperheiden osio oli käytännössä tyhjä.

KUN LUKUISIIN hirmutekoihin syyllistynyt ääri-islamistinen kalifaatti tuhottiin Syyrian ja Irakin alueelta vuonna 2019, al-Holin leirille päätyi yli 59 000 Isis-järjestön jäseniksi ja heidän perheenjäsenikseen epäiltyä ihmistä.

Suomi alkoi vuonna 2020 tuoda takaisin leireiltä löytyneitä suomalaislapsia, myöhemmin myös perheitä.

Isis-äideiksi kutsutut, kalifaatin hyväksi toimineet suomalaisnaiset eivät ole toistaiseksi joutuneet Suomessa tuomiolle mahdollisista terrorismi- tai ihmiskaupparikoksistaan. Muutamassa tapauksessa poliisitutkinta oli viime syksynä vielä kesken.