Ulkomaat

12.2.2026 11:21 ・ Päivitetty: 12.2.2026 11:21

Isis-perheet pakenevat nyt al-Holin leiriltä

LEHTIKUVA / AFP
26. tammikuuta otettu kuva leirillä asuvista jihadistioletetuista.

Suurin osa ääri-islamilaisten vierastaistelijoiden perheistä on paennut al-Holin leiriltä Koillis-Syyriasta, kertovat uutistoimisto AFP:n humanitaariset lähteet. Leirillä on ollut myös muutamia suomalaisia, mutta heidän kohtalostaan ei ole tarkempaa tietoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syyrian uusi islamistihallinto otti leirit haltuunsa tammikuussa, ja avustusjärjestöjen mukaan leirien vartiointi päättyi kun aluetta hallinnoineet kurdijoukot joutuivat vetäytymään paikalta.

Yksi AFP:lle puhunut lähde sanoo, että leirillä olisi ollut viime lauantaista lähtien enintään 20 perhettä, kun taas toisen lähteen mukaan leirin ulkomaalaisperheiden osio oli käytännössä tyhjä.

KUN LUKUISIIN hirmutekoihin syyllistynyt ääri-islamistinen kalifaatti tuhottiin Syyrian ja Irakin alueelta vuonna 2019, al-Holin leirille päätyi yli 59 000 Isis-järjestön jäseniksi ja heidän perheenjäsenikseen epäiltyä ihmistä.

Suomi alkoi vuonna 2020 tuoda takaisin leireiltä löytyneitä suomalaislapsia, myöhemmin myös perheitä.

Isis-äideiksi kutsutut, kalifaatin hyväksi toimineet suomalaisnaiset eivät ole toistaiseksi joutuneet Suomessa tuomiolle mahdollisista terrorismi- tai ihmiskaupparikoksistaan. Muutamassa tapauksessa poliisitutkinta oli viime syksynä vielä kesken.


Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

