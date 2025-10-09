Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 16:17 ・ Päivitetty: 9.10.2025 16:17

Israel: Aselevon määrä alkaa huomenna

LEHTIKUVA / AFP / AHMAD GHARABLI
Israelin pommitusten jälkiä Gazassa 9. lokakuuta.

Israelin mukaan kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet ensimmäisen vaiheen Gazan aselepoon ja panttivankien vapauttamiseen tähtäävästä sopimuksesta. Sopimus on merkittävä askel kohti kymmeniätuhansia ihmisiä tappaneen sodan päättymistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelin hallituksen tiedottaja kertoi aiemmin, että aselevon on määrä alkaa vuorokauden kuluttua Israelin turvallisuusneuvoston kokouksesta. Kokouksen oli ilmoitettu alkavan kello 17.

Israelin koko hallituksen on kerrottu kokoontuvan torstaina äänestämään sopimuksesta.

Sopimukseen kuuluu esimerkiksi sotilaiden vetäminen pois Gazasta, palestiinalaisten vankien ja Israelista otettujen panttivankien vapauttaminen sekä avustuskuljetusten pääsy kipeästi apua tarvitsevaan Gazaan. Israelin armeija on kertonut valmistautuvansa joukkojen vetämiseen pois sopimuksen mukaisesti.

Egyptissä leivottu ensi vaiheen sopu perustuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime kuussa esittämään 20-kohtaiseen suunnitelmaan. Israelin presidentin kanslia on kertonut odottavansa Trumpin vierailevan Jerusalemissa viikonloppuna, ja Trump on aiemmin sanonut mahdollisesti vierailevansa myös Egyptissä ja harkitsevansa käyntiä Gazassa.

EGYPTIN Punainen Puolikuu on kertonut, että yli 150 avustusrekkaa on matkalla Gazaan Rafahin rajanylityspaikan kautta. Kaksi lähdettä avustusjärjestöstä on sanonut, että avustuskuljetukset suuntaavat Gazan kaistalle nyt, kun rauhanjärjestelyiden ensi vaiheesta näyttää syntyneen sopu.

Joukossa on avustusrekkoja niin YK:lta, Qatarilta kuin Egyptin Punaiselta Puolikuulta.

Maailman terveysjärjestö WHO on niin ikään ilmoittanut, että se on varautunut laajentamaan työtään Gazassa auttaakseen akuutissa avun tarpeessa olevia potilaita sekä tukeakseen alueen tuhotun terveysjärjestelmän jälleenrakennusta.

Gazassa valtaosa ihmisistä on joutunut jättämään kotinsa ainakin kerran yli kaksi vuotta kestäneen sodan aikana.

ISRAELIN pääministerin virallisella tilillä viestipalvelu X:ssä vaadittiin Trumpille Nobelin rauhanpalkintoa. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on sanonut toivovansa tulitauon johtavan kestävään poliittiseen ratkaisuun, mutta toistaiseksi neuvotteluissa ei tiettävästi ole käyty läpi kaikista vaikeimmin ratkaistavissa olevia asioita.

Monet muut maat ovat ilmaisseet olevansa tyytyväisiä alustavan sovun syntyyn. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut taisteluiden loppuvan kokonaan.

Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa. Israel on kiistänyt syytökset.

Toimituksen valinnat

