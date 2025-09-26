”Israel ei salli teidän tuputtaa meille terroristivaltiota” – Netanjahu puhui YK:ssa, useiden maiden edustajat marssivat ulos salista

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tuomitsi odotetusti Palestiinan valtion tunnustamisen puhuessaan YK:n yleiskokoukselle. Netanjahu sanoi kokoukselle, että Palestiinan tunnustaminen on häpeällistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Useat maat, mukaan lukien Ranska, Britannia, Kanada ja Portugali, ovat tunnustaneet Palestiinan valtion viime päivien aikana.

- Israel ei salli teidän tuputtaa meille terroristivaltiota. Emme aio tehdä kansallista itsemurhaa, koska teillä ei ole rohkeutta vastustaa vihamielisiä tiedotusvälineitä ja antisemitistisiä väkijoukkoja, jotka vaativat Israelin verta, Netanjahu sanoi.

Netanjahu on pitkään tuominnut palestiinalaisvaltion perustamisen. Hän sanoi, etteivät palestiinalaiset itse usko kahden valtion malliin.

Torstaina videon välityksellä yleiskokoukselle puhunut Länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi, etteivät palestiinalaiset hyväksy juutalaisvastaisuutta eikä äärijärjestö Hamasin vajaa kaksi vuotta sitten Israeliin tekemä hyökkäys edusta palestiinalaisten tahtoa. Abbas sanoi, ettei Hamas saa olla mukana palestiinalaishallinnossa.

Abbasin puhe välitettiin videolla, sillä Yhdysvallat kieltäytyi myöntämästä hänelle maahan pääsyn oikeuttavaa viisumia.

NETANJAHU kiisti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gazan kaistalla.

Israelin syyllistyminen palestiinalaisväestön kansanmurhaan Gazassa todettiin viime viikolla YK:n valtuuttaman riippumattoman tutkintakomission raportissa. Aiemmin vastaavia arvioita ovat esittäneet ainakin Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS ja YK:n erityiskomitea.

Lisäksi Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen sotarikoksista Gazassa. Yhdysvallat ei ole tunnustanut ICC:n toimivaltaa eikä ole sen jäsen

Netanjahu kutsui YK:n yleiskokoukselle puhuessaan syytöksiä kansamurhasta ja sotarikoksista antisemitistisiksi valheiksi.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen, kun Hamas ja muita palestiinalaisia äärijärjestöjä oli tehnyt hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Iskussa kuoli yli 1 200 ihmistä ja satoja otettiin panttivangiksi. Heistä osa on yhä Hamasin hallussa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa tuona aikana yli 65 500 palestiinalaista. Heistä suurin osa on siviilejä. YK pitää lukuja luotettavina.

Juttu jatkuu kuvan jlkeen

Netanjahu vannoi Israelin ”saattavan työnsä loppuun” ja tuhoavan Hamasin viimeisetkin osat mahdollisimman nopeasti.

- Vapauttakaa panttivangit nyt. Jos vapautatte, elätte. Jos ette, Israel saa teidät kiinni, Netanjahu sanoi.

Gaza on ollut saarrossa jo lähes kaksikymmentä vuotta.

USEIDEN maiden edustajat poistuivat salista, kun israelilaisministeri aloitti puheenvuoronsa. Ulosmarssin aikana Israelin ja joidenkin sen tukijoiden edustajat taputtivat pitkään. Ainakin yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Israelin edustajat YK:ssa kertoivat, että suurin osa saliin jääneistä vieraista oli Netanjahun vieraita.

Lehden mukaan Israel toi saliin vieraita myös viime vuonna. Myös silloin Israelin tuomat vieraat taputtivat ja hurrasivat diplomaattien käveltyä ulos salista.

NETANJAHU kiitteli puheessaan liittolaistaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tämän tuesta ja päättäväisyydestä. Hän myös puhutteli New Yorkissa useaan otteeseen suoraan yhdysvaltalaisia.

Netanjahu koki kuitenkin torstaina harvinaista painostusta Trumpilta, kun yhdysvaltalaispresidentti sanoi, ettei hän hyväksy Länsirannan liittämistä Israeliin. Trump puhui torstaina puhelimitse Netanjahun kanssa.

- En salli Israelin liittävän Länsirantaa itseensä – – se ei tule tapahtumaan, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Netanjahun äärioikeistolaiset liittolaiset ovat pohtineet Länsirannan liittämistä Israeliin, jotta itsenäisen Palestiinan valtion perustaminen voitaisiin estää.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuosikymmeniä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.