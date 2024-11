Israel iski taas tuhoisasti – Gazan pohjoisosien ainoa sairaala pahassa pulassa

Qatarilaismedian mukaan Israelin asevoimat pommitti useita alueita Deir al-Balahin kaupungissa.

Myöhään torstai-iltana Gazan terveysministeriö kertoi, että ainakin 24 palestiinalaista sai surmansa Gazassa edeltävän 24 tunnin aikana, minkä lisäksi yli 110 ihmistä haavoittui.

Asevoimat teki al-Jazeeran mukaan perjantain vastaisena yönä lukuisia iskuja myös Israelin miehittämälle Länsirannalle.

Gazan pohjoisosien sairaaloista on jo viikkoja ollut toiminnassa enää vain Jabalian alueella sijaitseva Kamal Adwan, joka sekin on toiminut vain osittain, koska lääkkeistä ja lääkintätarvikkeista on huutava pula.