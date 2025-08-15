Ulkomaat
15.8.2025 07:02 ・ Päivitetty: 15.8.2025 07:02
Israel kaavailee rakentamista miehitetylle Länsirannalle – suunnitelmalle jyrkkää vastustusta
Saksa vastustaa jyrkästi Israelin suunnitelmaa rakentaa tuhansia uusia asuntoja miehitetylle Länsirannalle, kertoo maan ulkoministeriö lausunnossaan. Saksa vaatii Israelin hallitusta lopettamaan siirtokuntien rakentamisen.
Israelin äärioikeistolaisen valtiovarainministerin Bezalel Smotrichin mukaan suunnitelma on vastaus useiden maiden aikeisiin tunnustaa Palestiinan valtio.
Saksa on kuulunut Israelin keskeisiin eurooppalaisiin tukijoihin.
Myös Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas kehotti Israelia luopumaan suunnitelmasta ja muistutti sen vaarantavan kahden valtion mallin ja olevan kansainvälisen oikeuden vastainen.
Arabimaista muun muassa Saudi-Arabia tuomitsi suunnitelman ”jyrkimmällä mahdollisella tavalla”.
Israelilaisen Peace Now -kansalaisjärjestön mukaan suunnitelma noin 3 000 asunnon rakentamisesta hyväksyttäisiin jo ensi viikolla. Järjestön mukaan asuntojen rakentaminen voisi alkaa jo noin vuoden päästä.
Länsirannalla asuu noin kolme miljoonaa palestiinalaista ja puoli miljoonaa israelilaista siirtokuntalaista.
