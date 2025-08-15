Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.8.2025 07:02 ・ Päivitetty: 15.8.2025 07:02

Israel kaavailee rakentamista miehitetylle Länsirannalle – suunnitelmalle jyrkkää vastustusta

LEHTIKUVA / AFP / MENAHEM KAHANA
Israelin valtiovarainministeri Bezalel Smotrich esitteli suunnitelmaansa 14. elokuuta.

Saksa vastustaa jyrkästi Israelin suunnitelmaa rakentaa tuhansia uusia asuntoja miehitetylle Länsirannalle, kertoo maan ulkoministeriö lausunnossaan. Saksa vaatii Israelin hallitusta lopettamaan siirtokuntien rakentamisen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelin äärioikeistolaisen valtiovarainministerin Bezalel Smotrichin mukaan suunnitelma on vastaus useiden maiden aikeisiin tunnustaa Palestiinan valtio.

Saksa on kuulunut Israelin keskeisiin eurooppalaisiin tukijoihin.

Myös Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas kehotti Israelia luopumaan suunnitelmasta ja muistutti sen vaarantavan kahden valtion mallin ja olevan kansainvälisen oikeuden vastainen.

Arabimaista muun muassa Saudi-Arabia tuomitsi suunnitelman ”jyrkimmällä mahdollisella tavalla”.

Israelilaisen Peace Now -kansalaisjärjestön mukaan suunnitelma noin 3  000 asunnon rakentamisesta hyväksyttäisiin jo ensi viikolla. Järjestön mukaan asuntojen rakentaminen voisi alkaa jo noin vuoden päästä.

Länsirannalla asuu noin kolme miljoonaa palestiinalaista ja puoli miljoonaa israelilaista siirtokuntalaista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
15.8.2025
”Voiko maalla, jossa naisella ei ole oikeuksia, olla tulevaisuutta?” – Vuoden pakolainen Homaira Qadare puhuu Afganistanin naisten puolesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Politiikka
14.8.2025
Antti Lindtman: Palestiinan tunnustaminen ei palkitse Hamasia
Lue lisää

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU