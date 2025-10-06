Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.10.2025 12:54 ・ Päivitetty: 6.10.2025 12:55

Israel kertoo karkottaneensa 171 aktivistia

LEHTIKUVA / AFP / LLUIS GENE

Israel kertoo karkottaneensa maasta 171 aktivistia, jotka se oli ottanut kiinni Gazaan pyrkineiltä avustuslaivoilta. Karkotettujen joukossa on Israelin mukaan muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelin mukaan karkotetut on toimitettu Kreikkaan ja Slovakiaan. Karkotettujen joukossa oli useiden maiden kansalaisia, ainakin kreikkalaisia, italialaisia, ranskalaisia ja yhdysvaltalaisia.

Suomen ulkoministeriön käsityksen mukaan kaikki Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otetut suomalaiset ovat poistuneet Israelista. Asiasta kertoo ministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner viestipalvelu X:ssä.

Tanner kertoi aiemmin STT:lle, että ulkoministeriöllä on käsitys, milloin ja mitä reittiä Israelissa kiinni otetut suomalaisaktivistit pääsevät Suomeen.

Israel pysäytti Gazaan suunnanneen avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä. Pidätettyjen joukossa oli Suomen ulkoministeriön mukaan viisi suomalaista.

Toimituksen valinnat

