Ulkomaat

31.3.2026 11:37 ・ Päivitetty: 31.3.2026 11:37

Israel: Miehitämme osan Libanonista sodan loputtua ja puramme kodit

Israel aikoo miehittää osan eteläisestä Libanonista sodan loputtua, kertoo Israelin puolustusministeri Israel Katz.

Katzin mukaan Israel aikoo perustaa Libanonin sisälle turvavyöhykkeen sen jälkeen, kun sota Hizbollah-äärijärjestöä vastaan on päättynyt.

Sadattuhannet libanonilaiset joutuivat pakenemaan alueelta viimeisimpien taisteluiden puhjettua maaliskuun alussa, kun Hizbollah alkoi tehdä raketti-iskuja Israeliin Iranin tueksi.

Katzin mukaan libanonilaisilla ei olisi paluuta alueelle ja heidän kotinsa lähellä Israelin rajaa purettaisiin, kuten on tehty osissa Gazan kaistaa.

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
31.3.2026
”Ei mennyt kaupungin keskustan yli” – Orpon droonipressi jätti liikaa avoimia kysymyksiä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
31.3.2026
Ammattikorkeakoulujen työriita sovitteluun – YTN: ”Neuvottelutie on käyty loppuun”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.3.2026
Arvio: Onnen kulissit murtuvat piinallisesti kuvatussa poroporvarien romahduksessa
Lue lisää

Petri Korhonen

Muu kulttuuri
31.3.2026
Turkisbisnes teki yllätyskäännöksen: valtava tulosparannus kertoo muodin muuttumisesta
Lue lisää

