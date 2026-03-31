Ulkomaat
31.3.2026 11:37 ・ Päivitetty: 31.3.2026 11:37
Israel: Miehitämme osan Libanonista sodan loputtua ja puramme kodit
Israel aikoo miehittää osan eteläisestä Libanonista sodan loputtua, kertoo Israelin puolustusministeri Israel Katz.
Katzin mukaan Israel aikoo perustaa Libanonin sisälle turvavyöhykkeen sen jälkeen, kun sota Hizbollah-äärijärjestöä vastaan on päättynyt.
Sadattuhannet libanonilaiset joutuivat pakenemaan alueelta viimeisimpien taisteluiden puhjettua maaliskuun alussa, kun Hizbollah alkoi tehdä raketti-iskuja Israeliin Iranin tueksi.
Katzin mukaan libanonilaisilla ei olisi paluuta alueelle ja heidän kotinsa lähellä Israelin rajaa purettaisiin, kuten on tehty osissa Gazan kaistaa.
