Israel pysäytti Gaza-venesaattueen, suomalaisiakin otettu kiinni

Israelilaisjoukot ovat ottaneet kiinni viisi suomalaista, jotka matkasivat Gazaan suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksilla. Asiasta tiedottaa Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Torstaiaamuna lähetetyssä tiedotteessa kerrotaan, että viiden suomalaisen kiinniotto on vahvistettu reaaliajassa striimattujen videoiden avulla. Kiinni otetut suomalaiset olivat neljällä eri Gazaan suunnanneella aluksella.

Liikkeen mukaan Israelin merivoimat on pidättänyt aluksissa olleet laittomasti kansainvälisillä vesillä. Liike kehottaa Suomen hallitusta turvaamaan purjehtijoiden paluun Suomeen. Liike kertoo aikovansa järjestää mielenosoituksen Helsingin keskustassa tänään kello 17.

Suomi ei vielä torstaiaamuna ollut saanut Israelilta virallista vahvistusta suomalaisten kohtalosta, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Ulkoministeriön oletus kuitenkin on, että laivueessa mukana olevat kuusi suomalaista on otettu tai otetaan pian kiinni.

Tannerin mukaan Israel on ilmoittanut, että kiinni otetut viedään Askalonin satamaan, josta heidät siirretään erilliseen pidätyskeskukseen tai vastaavaan.

Suomen suurlähetystön konsuli pääsee luultavasti vierailemaan suomalaisten kiinni otettujen luona lähipäivinä, Tanner kertoo.

Aktivistien avustuslaivueen tavoitteena on ollut murtaa Gazan saarto ja toimittaa apua alueen siviileille.

Global Sumud Flotilla -laivueessa on yli 40 eri kokoista alusta ja yli 500 ihmistä kymmenistä maista.

ISRAEL aloitti Gazaa kohti suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksien pysäyttämisen keskiviikkoiltana.

Laivue kertoi varhain torstaina, että Israel on pysäyttänyt ainakin 13 aluksen matkan. Instagramissa julkaistun tilannepäivityksen mukaan 30 aktivistien alusta jatkoi aamuyöstä yhä kohti Gazaa. Alukset olivat puoli neljän aikoihin 46 merimailin eli noin 85 kilometrin päässä Gazasta.

- Tehtävämme jatkuu. Jatkamme purjehtimista Välimerellä Israelin saarron purkamiseksi, palestiinalaisaktivisti Saif Abukeshek sanoi laivueen Instagram-tilillä julkaistulla videolla.

Israelin ulkoministeriö on vahvistanut osaltaan, että israelilaisjoukot ovat pysäyttäneet useita aluksia. Israelilaisministeriön keskiviikkoiltana X:ssä julkaisemassa päivityksessä viitataan erikseen nimellä ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergiin. Thunberg näyttää esiintyvän myös ministeriön kiinniottotilanteesta julkaisemalla videolla.

Torstain vastaisena yönä laivue kertoi Instagram-tilillään, että israelilaisjoukot ovat käyttäneet vesitykkejä useita aluksia vastaan.

TURKKI on syyttänyt Israelia terrorismista aluksien pysäyttämisen vuoksi.

Lausunnossaan Turkin ulkoministeriö sanoi, että aktivistit olivat olleet kuljettamassa humanitaarista apua Gazaan ja Israelin joukot pysäyttivät heidän aluksensa kansainvälisillä vesillä.

Ministeriön mukaan alusten pysäyttäminen on vakava kansainvälisen oikeuden vastainen rikkomus. Lisäksi Israel vaarantaa turkkilaisministeriön mukaan toimillaan syyttömien siviilien henkiä.