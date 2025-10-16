Israel: Raja Gazaan aukeaa Rafahissa ehkä sunnuntaina

Israelin ulkoministeri Gideon Saar sanoo, että Rafahin rajanylityspaikka Gazan ja Egyptin välissä avataan todennäköisesti sunnuntaina. Saar ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa Italian Napolissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saarin mukaan asiassa tehdään yhteistyötä Euroopan unionin yhdennetyn rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) ja palestiinalaisten kanssa.

Aiemmin torstaina Israel kertoi rajan pysyvän kiinni toistaiseksi, ja kiisti maan yleisradioyhtiön uutiset siitä että avaamisesta olisi jo päätetty egyptiläisten kanssa.

Puolustusministeriön lausunnon mukaan Rafahin rajanylityspaikan avaamisesta ei oltu sovittu vielä mitään konkreettista, ja humanitaarinen apu pääsisi alueelle muiden raja-asemien kautta.

Rajan avaaminen kuuluu osana viime perjantaina tehtyyn Hamasin ja Israelin aseleposopimukseen.

ISRAELILAINEN Hamas-panttivankien omaisten järjestö kehotti torstaina maan hallitusta keskeyttämään Gaza-sopimuksen toimeenpanon kokonaan, kunnes Hamas on palauttanut sovitusti kaikki kuolleiden panttivankien ruumiit.

Terroristijärjestö Hamas ilmoitti keskiviikkona palauttaneensa Israelille kaikkien niiden panttivankien ruumiit, jotka se on pystynyt löytämään. Uutissivusto Axiosin viranomaislähteiden mukaan Israel on silti kertonut Yhdysvalloille, että tiedustelutietojen perusteella Hamasilla on hallussaan useampia ruumiita kuin järjestö väittää.

Hamas on antanut Israelille viime päivien aikana yhteensä yhdeksän panttivangin ruumiit. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Hamas pyrkii noudattamaan aseleposopimusta ja luovuttamaan kuolleiden panttivankien ruumiit Israeliin.

ISRAEL on myös vastavuoroisesti palauttanut hallussaan olleita palestiinalaisten vainajia.

Al-Jazeera uutisoi torstaina Gazan hallinnon vahvistaneen, että 120:n Israelin vangitseman palestiinalaisen ruumiit on tuotu Gazaan aseleposopimuksen mukaisesti.