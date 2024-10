Israel sanoo surmanneensa Iranista aseita tuoneen Hizbollah-komentajan

Israelin asevoimat ilmoitti tiistaina laajentaneensa maahyökkäystään Etelä-Libanonissa. Se sanoo vahvistaneensa maahyökkäykseen osallistuvia joukkojaan sekä tehneensä “rajattuja” hyökkäyksiä myös Libanonin lounaisosassa äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin ja infrastruktuuriin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Times of Israel -lehden mukaan Israel on vahvistanut joukkojaan eteläisessä Libanonissa tuhansilla sotilailla. Lehden mukaan Libanonissa olevien israelilaisten joukkojen määrä on kasvanut todennäköisesti yli 15 000:een.

Israel jatkoi myöhään maanantai-iltana ilmaiskuja myös Beirutin eteläisiin lähiöihin, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin asevoimat oli varoittanut alueen asukkaita iskuista.

TIISTAINA Israel kertoi surmanneensa Beirutissa Hizbollahin komentajan, Suhail Hussein Husseinin, jonka kerrottiin vastanneen aseiden tuomisesta Iranista Libanoniin sekä niiden jakelusta Hizbollahin eri tukikohtiin. Hän johti Israelin mukaan järjestön päämajaa Beirutissa ja osallistui myös muun muassa operaatioiden suunnitteluun.

Asiasta uutisoivat useat mediat, mukaan lukien qatarilainen al-Jazeera sekä Jerusalem Post . Al-Jazeeran mukaan Hizbollah ei toistaiseksi ole vahvistanut tietoa.

Iranin tukema Hizbollah kertoi maanantaina, että se oli ampunut raketteja kohti Israelin asevoimien tiedustelutukikohtaa Tel Avivin lähellä.

Israelin asevoimien mukaan Libanonista laukaistiin maanantaina yli 130 rakettia. Haifan ja Tiberiaksen väliselle tielle Israelin pohjoisosassa aiheutui vaurioita, kertoi BBC.

Uutista täydennetty klo 11.38 ensimmäisellä kolmella kappaleella.