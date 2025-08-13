Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

13.8.2025 09:57 ・ Päivitetty: 13.8.2025 09:57

Israelin armeija kertoo hyväksyneensä uuden hyökkäyssuunnitelman Gazan kaistalla

Israelin armeijan päällikkö Eyal Zamir.

Israelin armeija sanoo hyväksyneensä kehyksen uudelle hyökkäyssuunnitelmalle Gazan kaistalla. Israelin turvallisuusneuvosto päätti aiemmin Gazan kaupungin valtauksesta.

Hyökkäyssuunnitelman hyväksyi Israelin armeijan päällikkö Eyal Zamir.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun hallitus ei ole ilmoittanut aikajanaa sille, milloin Israelin armeijan joukot astelisivat Gazan kaistan suurimpaan kaupunkiin.

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israel on lisännyt iskuja kaupunkiin viime päivinä. Väestönsuojeluviraston mukaan Israel on iskenyt raskaasti erityisesti Zeitoun ja Sabran asuinalueille.

Israelin hallituksen päätös vallata Gazan kaupunki on saanut laajaa kansainvälistä kritiikkiä monilta Israelin kumppanimailta. Gazan kaupungin valtaamisen on varoitettu lisäävän humanitaarista hätää alueella, joka useiden kansainvälisten järjestöjen mukaan kärsii jo nälänhädästä.

