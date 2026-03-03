Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

3.3.2026 09:15 ・ Päivitetty: 3.3.2026 09:15

Israelin armeija otti haltuunsa osia Etelä-Libanonista

Kamal MEHANNA / AFPTV / AFP - LEHTIKUVA
Israelin iski Beirutin laitamille 3. helmikuuta.

Israelin armeija sanoo lähettäneensä joukkoja useisiin paikkoihin Etelä-Libanonissa puolustustarkoituksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että hän on yhdessä pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa valtuuttanut armeijan ottamaan hallintaansa lisää ”strategisia asemia” Libanonissa estääkseen hyökkäykset Israelin rajayhteisöjä vastaan.

Hizbollah sanoi aiemmin tehneensä drooni- ja raketti-iskuja kolmeen Israelin sotilastukikohtaan vastauksena Israelin Libanoniin kohdistuneisiin iskuihin.

Israel on jatkanut ilmaiskujaan Libanoniin, erityisesti pääkaupunki Beirutin eteläisiin lähiöihin ja maan eteläosaan, annettuaan evakuointikehotuksia lukuisille alueille. Israel sanoo kohdistaneensa iskuja Hizbollahin kohteisiin, mukaan lukien komentokeskuksiin ja asevarastoihin Beirutissa.

Libanonin viranomaisten mukaan noin 29 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Israelin iskujen seurauksena.

ISRAELIN asevoimat listasi tänään lausunnossaan kymmeniä paikkoja Libanonissa, joista asukkaiden olisi paettava uusien iskujen alta. Beirutin eteläosassa ainakin kahden kaupunginosan asukkaita kehotettiin pysymään poissa useista rakennuksista.

Suuri osa Israelin asevoimien listaamista paikoista sijaitsee Libanonin eteläosassa, minne Israel tekee säännöllisesti iskuja.

Listatut alueet sijaitsevat israelilaisjoukkojen mukaan lähellä äärijärjestö Hizbollahin käyttämiä rakennuksia, joihin israelilaisjoukot aikoivat iskeä.

Hizbollahia lähellä oleva al-Manar TV sanoi varhain tiistaina, että Israelin isku osui sen Beirutin eteläosassa sijaitsevaan rakennukseen.

Israel iski Libanoniin jo maanantaina useammassa aallossa. Libanonin viranomaislähteiden mukaan yli 50 ihmistä kuoli ja yli 150 haavoittui maanantain iskuissa.

BEIRUTISSA kuului maanantai-iltana Libanonin valtiollisen median mukaan kovia räjähdyksiä. Sen mukaan uusia iskuja tehtiin Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Myös uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa räjähdysten ääniä kaupungissa.

Israelin asevoimat sanoi aiemmin maanantai-iltana iskeneensä yli 70:een Hizbollahin kohteeseen Etelä-Libanonissa.

Iranin pitkäaikainen liittolainen Hizbollah sanoi hieman aiemmin omassa lausunnossaan, että sen Israeliin tekemä raketti- ja lennokki-isku oli puolustuksellista toimintaa ja siten laillista.

Israel on jatkanut säännöllisiä iskuja Libanoniin vuonna 2024 solmitusta aselevosta huolimatta. Hizbollah puolestaan ilmoittautui ensimmäistä kertaa iskun tekijäksi Israeliin maanantain vastaisena yönä.

Tammikuussa Libanon kertoi saaneensa valmiiksi Hizbollahin aseistariisunnan ensimmäisen vaiheen. Israel on pitänyt toimia riittämättöminä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
2.3.2026
Pääministerin paha dissonanssi – hyvinvointiyhteiskunta saa nyt kokoomuksen vasarasta
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
3.3.2026
Arvio: Tero Saarinen Companyn Study for Life on esityskokemus, jollainen tulee harvoin vastaan
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
2.3.2026
Arvio: Kuka hyötyy, kun vanhat talot saavat purkutuomion? Uutuuskirja puolustaa parjattuja kouluja ja lähiörakennuksia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU