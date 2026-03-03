Israelin armeija otti haltuunsa osia Etelä-Libanonista

Israelin armeija sanoo lähettäneensä joukkoja useisiin paikkoihin Etelä-Libanonissa puolustustarkoituksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että hän on yhdessä pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa valtuuttanut armeijan ottamaan hallintaansa lisää ”strategisia asemia” Libanonissa estääkseen hyökkäykset Israelin rajayhteisöjä vastaan.

Hizbollah sanoi aiemmin tehneensä drooni- ja raketti-iskuja kolmeen Israelin sotilastukikohtaan vastauksena Israelin Libanoniin kohdistuneisiin iskuihin.

Israel on jatkanut ilmaiskujaan Libanoniin, erityisesti pääkaupunki Beirutin eteläisiin lähiöihin ja maan eteläosaan, annettuaan evakuointikehotuksia lukuisille alueille. Israel sanoo kohdistaneensa iskuja Hizbollahin kohteisiin, mukaan lukien komentokeskuksiin ja asevarastoihin Beirutissa.

Libanonin viranomaisten mukaan noin 29 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Israelin iskujen seurauksena.

ISRAELIN asevoimat listasi tänään lausunnossaan kymmeniä paikkoja Libanonissa, joista asukkaiden olisi paettava uusien iskujen alta. Beirutin eteläosassa ainakin kahden kaupunginosan asukkaita kehotettiin pysymään poissa useista rakennuksista.

Suuri osa Israelin asevoimien listaamista paikoista sijaitsee Libanonin eteläosassa, minne Israel tekee säännöllisesti iskuja.

Listatut alueet sijaitsevat israelilaisjoukkojen mukaan lähellä äärijärjestö Hizbollahin käyttämiä rakennuksia, joihin israelilaisjoukot aikoivat iskeä.

Hizbollahia lähellä oleva al-Manar TV sanoi varhain tiistaina, että Israelin isku osui sen Beirutin eteläosassa sijaitsevaan rakennukseen.

Israel iski Libanoniin jo maanantaina useammassa aallossa. Libanonin viranomaislähteiden mukaan yli 50 ihmistä kuoli ja yli 150 haavoittui maanantain iskuissa.

BEIRUTISSA kuului maanantai-iltana Libanonin valtiollisen median mukaan kovia räjähdyksiä. Sen mukaan uusia iskuja tehtiin Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Myös uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa räjähdysten ääniä kaupungissa.

Israelin asevoimat sanoi aiemmin maanantai-iltana iskeneensä yli 70:een Hizbollahin kohteeseen Etelä-Libanonissa.

Iranin pitkäaikainen liittolainen Hizbollah sanoi hieman aiemmin omassa lausunnossaan, että sen Israeliin tekemä raketti- ja lennokki-isku oli puolustuksellista toimintaa ja siten laillista.

Israel on jatkanut säännöllisiä iskuja Libanoniin vuonna 2024 solmitusta aselevosta huolimatta. Hizbollah puolestaan ilmoittautui ensimmäistä kertaa iskun tekijäksi Israeliin maanantain vastaisena yönä.

Tammikuussa Libanon kertoi saaneensa valmiiksi Hizbollahin aseistariisunnan ensimmäisen vaiheen. Israel on pitänyt toimia riittämättöminä.