Israelin hyökkäys etenee – Gazan kaupungin asukkaat määrätty poistumaan

Israelin armeija on määrännyt Gazan kaupungin asukkaat poistumaan hyökkäyksensä tieltä.

Asiasta ilmoitti Israelin armeijan tiedottaja sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissään. Armeija on määrännyt asukkaita siirtymään niin kutsutulle humanitaariselle alueelle Gazan kaistan eteläosassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Israelin armeija on määrännyt ihmisiä majoittumaan Khan Yunisissa sijaitsevalle uudelle ”humanitaariselle alueelle”, jonka perustamisesta Israel ilmoitti tänään.

Läheisellä humanitaarisella alueella eli al-Mawasin ahtaalla pakolaisleirillä asuu teltoissa jo tuhansia kodeistaan evakkoon lähteneitä palestiinalaisia.

Lisäksi Israel on toistuvasti tehnyt iskuja leirille, mikä on tehnyt leiristä turvattoman. Israelin mukaan iskut on kohdistettu äärijärjestö Hamasin taistelijoihin, jotka piileskelevät pakolaisten keskuudessa.

Reutersin sekä israelilaislehti Haaretzin mukaan Israelin armeija sanoo tämänpäiväisessä lausunnossaan, että Khan Yunisin uudelle humanitaariselle alueelle on pystytetty kenttäsairaaloita ja että sinne toimitetaan ruokaa, telttoja, lääkkeitä ja muita tarvikkeita.

Lausunnon mukaan humanitaarinen apu ja infrastruktuurin rakentaminen tapahtuvat yhteistyössä YK:n ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

TÄLLÄ välin hyökkäykset Gazan kaupungissa ovat jatkuneet raskaina. Reutersin mukaan Israelin joukot ovat edenneet syrjäisten esikaupunkien läpi ja olivat tällä viikolla enää muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Israelin armeija on tänään varoittanut iskevänsä jälleen uuteen tornitaloon Gazan kaupungissa ja kehottanut asukkaita poistumaan. Israelin mukaan äärijärjestö Hamas käyttää tornitaloa ja sen infrastruktuuri aiotaan tuhota.

Armeijan varoitus koskee myös lähistöllä sijaitsevia telttoja, joihin kodeistaan paenneet ovat majoittuneet.

Qatarilaiskanava al-Jazeera julkaisi aiemmin lauantaina videon, jolla näkyy, kuinka eräs toinen suuri kerrostalo romahtaa iskun voimasta maan tasalle pölypilven keskellä.

Al-Jazeeran mukaan 12-kerroksinen asuinrakennus oli yksi Gazan kaistan korkeimmista tornitaloista, johon oli majoittunut omista kotitaloistaan paenneita ihmisiä. Korkeita tornitaloja oli pidetty kanavan mukaan turvallisina, ja siksi asukkaat pitävät sen tuhoamista hälyttävänä merkkinä hyökkäyksen voimistumisesta.

Qatarilaiskanavan mukaan myös Israelin äärioikeistoa edustava, kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Itamar Ben Gvir julkaisi videon rakennuksen tuhoutumisesta. Kanavan mukaan ministeri sanoi Israelin tuhonneen tornitalon ja iloitsi iskun onnistumisesta.

UUTISTOIMISTO AFP:n mukaan Gazan kaupungin asukkaat ovat kertoneet, etteivät he usko evakuoitumisen muuttavan mitään ja ettei turvallista kolkkaa ole. Siksi monet ovat viitanneet kintaalla Israelin armeijan evakuointimääräyksille.

Reutersin mukaan osa oli jo kertaalleen paennut kodeistaan sodan alkuvaiheessa eikä enää halua lähteä uudelleen.

- Joka puolella Gazan kaistaa on pommituksia ja kuolemaa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana pahimmat pommitukset ovat olleet juurikin al-Mawasissa, joka mukamas on humanitaarinen alue, sanoi 48-vuotias Abdel Nasser Mushtaha, joka itse asuu nyt teltassa Gazan kaupungissa.

- Ei ole mitään väliä enää meille. Minne vain menemme, kuolema jahtaa meitä, oli se sitten pommeilla tai nälällä, sanoi hänen 20-vuotias tyttärensä Samia Mushtaha AFP:n mukaan.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 10.50 ja 14.24.