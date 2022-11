Istanbulissa ainakin kuusi ihmistä on kuollut räjähdyksessä – Erdogan kuvailee tapahtunutta inhottavaksi hyökkäykseksi

Turkin Istanbulissa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut räjähdyksessä kaupungin keskustassa. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan kyse on terrori-iskusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Valtiomme yksiköt tekevät työtä löytääkseen syylliset tämän inhottavan hyökkäyksen takana, Erdogan sanoi lehdistötilaisuudessa.

Räjähdys tapahtui Istanbulin keskustassa vilkkaalla Istiklalin ostoskadulla Beyoglun alueella neljän jälkeen iltapäivällä. Niin paikallisten kuin turistienkin suosima katu on tyhjennetty ihmisistä, ja poliisi on eristänyt laajan alueen räjähdyspaikan ympäriltä. Alueen yllä on useita helikoptereita.

Sosiaalisen median videoiden perusteella räjähdyksen yhteydessä näkyi liekkejä, ja se sai ihmiset juoksemaan paniikissa eri suuntiin.

- Olin 50-55 metrin päässä, yhtäkkiä kuului räjähdyksen ääni. Näin kolme tai neljä ihmistä maassa. Ihmiset juoksivat paniikissa. Ääni oli valtava. Oli mustaa savua. Se ääni oli todella kova, vei melkein kuulon, silminnäkijä Cemal Denizci kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Istiklalin kadulla kuoli useita ihmisiä terrori-iskussa vuonna 2016. Äärijärjestö Isis teki vuosina 2015-2016 Turkissa useita iskuja, joissa kuoli satoja ihmisiä.