Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.2.2026 14:49 ・ Päivitetty: 24.2.2026 14:49

ISW: Venäjä valtasi sodan neljäntenä vuonna Ukrainassa yli 4 500 neliökilometriä

AFP / LEHTIKUVA

Venäjä valtasi Ukrainassa sodan neljännen vuoden aikana enemmän alueita kuin sodan kahtena edellisenä vuotena yhteensä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämä ilmenee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa alusta asti seuranneen yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon tiedoista. ISW:n tiedot on koonnut uutistoimisto AFP.

Sodan neljäntenä eli kuluneen koko vuoden aikana Venäjä on ISW:n mukaan onnistunut valtaamaan Ukrainassa yli 4 500 neliökilometriä. Alue vastaa kooltaan suurin piirtein Kymenlaakson maakuntaa.

AFP ei analysoinut syitä Venäjän nopeammalle etenemiselle.

Tänään tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
24.2.2026
Tutkija: Suomessakin kannattaisi alkaa puhua ydinaseista – nyt kun vielä ehdimme
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
24.2.2026
Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.2.2026
Arvio: Kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja pysähtymistä vaativaa ajattelua kuolemasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU