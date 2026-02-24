Ulkomaat
24.2.2026 14:49 ・ Päivitetty: 24.2.2026 14:49
ISW: Venäjä valtasi sodan neljäntenä vuonna Ukrainassa yli 4 500 neliökilometriä
Venäjä valtasi Ukrainassa sodan neljännen vuoden aikana enemmän alueita kuin sodan kahtena edellisenä vuotena yhteensä.
Tämä ilmenee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa alusta asti seuranneen yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon tiedoista. ISW:n tiedot on koonnut uutistoimisto AFP.
Sodan neljäntenä eli kuluneen koko vuoden aikana Venäjä on ISW:n mukaan onnistunut valtaamaan Ukrainassa yli 4 500 neliökilometriä. Alue vastaa kooltaan suurin piirtein Kymenlaakson maakuntaa.
AFP ei analysoinut syitä Venäjän nopeammalle etenemiselle.
Tänään tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.
