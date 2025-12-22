Italia rätkäisi Applelle liki sadan miljoonan sakot – Syynä markkina-aseman väärinkäyttö

Viranomaisen mukaan Apple on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa mobiilisovelluskaupan yksityisyyssäännöillä, jotka koskevat kolmansien osapuolten sovelluskehittäjiä.

Kilpailuviranomainen katsoi, että säännöt rajoittavat näiden kehittäjien toimintaa. Lisäksi säännöt on viranomaisen mukaan asetettu yksipuolisesti ja ne haittaavat Applen kaupallisten kumppanien etuja.

Yhdysvaltalainen teknologiajätti on ollut samasta syystä muidenkin eurooppalaisten valvojien hampaissa. Esimerkiksi Ranskassa kilpailuviranomaiset määräsivät Applelle aiemmin tänä vuonna 150 miljoonan euron sakot. Tutkintoja on käynnistetty myös muissa maissa.

ONGELMAN ytimessä on Applen vuonna 2021 käyttöön ottama ominaisuus, jonka mukaan sovellusten on pyydettävä käyttäjiltä lupa näiden toiminnan seuraamiseen muissa sovelluksissa ja verkkosivuilla. Jos käyttäjä kieltäytyy, sovellus ei voi hyödyntää hänen tietojaan mainonnan kohdentamisessa.