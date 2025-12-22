Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

22.12.2025 13:00 ・ Päivitetty: 22.12.2025 13:00

Italia rätkäisi Applelle liki sadan miljoonan sakot – Syynä markkina-aseman väärinkäyttö

MIGUEL MEDINA / AFP / LEHTIKUVA
Myös Ranskassa kilpailuviranomaiset määräsivät Applelle aiemmin tänä vuonna 150 miljoonan euron sakot.

Italiassa kilpailuviranomainen kertoi maanantaina määränneensä teknologiayhtiö Applelle 98 miljoonan euron sakot.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viranomaisen mukaan Apple on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa mobiilisovelluskaupan yksityisyyssäännöillä, jotka koskevat kolmansien osapuolten sovelluskehittäjiä.

Kilpailuviranomainen katsoi, että säännöt rajoittavat näiden kehittäjien toimintaa. Lisäksi säännöt on viranomaisen mukaan asetettu yksipuolisesti ja ne haittaavat Applen kaupallisten kumppanien etuja.

Yhdysvaltalainen teknologiajätti on ollut samasta syystä muidenkin eurooppalaisten valvojien hampaissa. Esimerkiksi Ranskassa kilpailuviranomaiset määräsivät Applelle aiemmin tänä vuonna 150 miljoonan euron sakot. Tutkintoja on käynnistetty myös muissa maissa.

ONGELMAN ytimessä on Applen vuonna 2021 käyttöön ottama ominaisuus, jonka mukaan sovellusten on pyydettävä käyttäjiltä lupa näiden toiminnan seuraamiseen muissa sovelluksissa ja verkkosivuilla. Jos käyttäjä kieltäytyy, sovellus ei voi hyödyntää hänen tietojaan mainonnan kohdentamisessa.

Kriitikot ovat syyttäneet Applea järjestelmän hyödyntämisestä oman mainosliiketoimintansa edistämiseen kilpailijoiden kustannuksella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.12.2025
Onko varjobudjetti pelkkää draamailua – vai aito työnäyte ja tuotelupaus oppositiolta?
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
20.12.2025
Valtiollinen anteeksipyyntö on paikallaan, koska niin paljon vääryyttä on tapahtunut
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
22.12.2025
Arvio: Kissasankari Sulo, Kaija Saariaho sekä isoja ja pieniä kysymyksiä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU