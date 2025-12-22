Tiede ja teknologia
22.12.2025 13:00 ・ Päivitetty: 22.12.2025 13:00
Italia rätkäisi Applelle liki sadan miljoonan sakot – Syynä markkina-aseman väärinkäyttö
Italiassa kilpailuviranomainen kertoi maanantaina määränneensä teknologiayhtiö Applelle 98 miljoonan euron sakot.
Viranomaisen mukaan Apple on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa mobiilisovelluskaupan yksityisyyssäännöillä, jotka koskevat kolmansien osapuolten sovelluskehittäjiä.
Kilpailuviranomainen katsoi, että säännöt rajoittavat näiden kehittäjien toimintaa. Lisäksi säännöt on viranomaisen mukaan asetettu yksipuolisesti ja ne haittaavat Applen kaupallisten kumppanien etuja.
Yhdysvaltalainen teknologiajätti on ollut samasta syystä muidenkin eurooppalaisten valvojien hampaissa. Esimerkiksi Ranskassa kilpailuviranomaiset määräsivät Applelle aiemmin tänä vuonna 150 miljoonan euron sakot. Tutkintoja on käynnistetty myös muissa maissa.
ONGELMAN ytimessä on Applen vuonna 2021 käyttöön ottama ominaisuus, jonka mukaan sovellusten on pyydettävä käyttäjiltä lupa näiden toiminnan seuraamiseen muissa sovelluksissa ja verkkosivuilla. Jos käyttäjä kieltäytyy, sovellus ei voi hyödyntää hänen tietojaan mainonnan kohdentamisessa.
Kriitikot ovat syyttäneet Applea järjestelmän hyödyntämisestä oman mainosliiketoimintansa edistämiseen kilpailijoiden kustannuksella.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.