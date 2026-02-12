Italia suunnittelee väliaikaista merirajojensa sulkemista – Perusteena yleinen järjestys ja kansallinen turvallisuus

Italian hallitus ehdottaa lakipakettia, joka antaisi poikkeustapauksissa mahdollisuuden väliaikaisesti estää aluksia saapumasta Italian vesille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lakiesityksen mukaan merirajat voitaisiin sulkea esimerkiksi yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna. Sulku voisi kestää kuukaudesta puoleen vuoteen.

Lakipaketti sallisi myös turvapaikanhakijoiden laivaamisen Albaniaan odottamaan turvapaikkaprosessinsa käsittelyä. Lisäksi paketti helpottaisi rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien karkottamista.

Italiaan saapuvia maahanpyrkijöitä auttavien järjestöjen mukaan esitetty paketti on kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten vastainen, minkä lisäksi se on kirjoitettu liian väljästi ja epämääräisesti.