Italiassa ja Ranskassa pääsee rannalle, Saksassa Bundesliiga futaa ilman yleisöä – näin koronarajoituksia höllennetään

Italiassa ja Ranskassa kansa pääsee tänään pitkästä aikaa rannoille, kun koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia on alettu hellittää. Saksassa jalkapallofanit odottavat innolla jalkapallon Bundesliigan otteluiden alkamista myöhemmin tänään.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Monet maat ovat alkaneet avautua asteittain siitä huolimatta, että pandemian toista aaltoa pelätään edelleen.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on arvellut, että rokote koronavirusta vastaan voisi olla saatavilla vuoden loppuun mennessä. Monet asiantuntijat pitävät aikataulua liian tiukkana, ja eurooppalaiset tutkijat ovat arvelleet, että rokotteen kehittäminen vie ainakin vuoden.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, ettei uusi koronavirus välttämättä häviä koskaan. Rokotekokeiluja on meneillään monissa maissa, mutta odottavan aika on käynyt paikoin liian pitkäksi. Noin kaksi kuukautta kestäneiden karanteenitoimien jälkeen muun muassa rajoja ja rantoja on jälleen avattu.

Saksassa Bundesliiga alkaa jälleen pyöriä, tosin ilman yleisöä ja ankarien terveysturvatoimien kanssa. Bayern Münchenin päävalmentaja Hansi Flick onkin huomauttanut, että koko maailma katsoo nyt Saksaa.

– Jos me voimme varmistaa, että kausi jatkuu, se on signaali kaikille muille liigoille, hän on todennut.

Italian rannoille ilmestyy päivänvarjoja

Venäjä on niin ikään edistänyt suunnitelmiaan rajoitusten höllentämisestä, vaikka maassa ilmoitettiin eilen yli 10 000 tartunnasta vuorokaudessa. Maan jalkapalloliigan on määrä jatkaa pelejä ensi kuussa. Tuhansille ihmisille tehdään vasta-ainetesti, jolla pyritään selvittämään, onko testatulla jo ollut virustartunta.

Slovenia puolestaan avasi perjantaina rajansa, vaikka maassa on edelleen todettu uusia tartuntoja. Liettua, Latvia ja Viro ovat luoneet oman ”matkakuplan”, jonka sisällä terveet kansalaiset ja asukkaat saavat matkustaa vapaasti, jos he eivät ole olleet ulkomailla kahteen viikkoon tai altistuneet koronavirukselle.

Ranskassa viranomaiset ovat vedonneet kansalaisten itsehillintään rajoitusten hellittäessä. Poliisin on kerrottu edelleen keskeyttävän kaikki suuret kokoontumiset.

Rajoituksia poistamalla ja lieventämällä maat pyrkivät vähentämään koronaviruspandemian taloushaittoja. Kesä on Euroopassa alkamaisillaan, ja matkailuala pyrkii pelastamaan sen, mikä pelastettavissa on.

Kriisistä kovasti kärsineen Italian rannoille on alkanut ilmestyä päivänvarjoja, ja Itävallassa on avattu ravintoloita ja perinteisiä wieniläiskahviloita. Irlannissa rajoituksia hellitetään lähipäivinä, mutta uudet tulijat määrätään edelleen kahden viikon karanteeniin. Niin ikään Australian Sydneyssä baarit ja ravintolat avasivat taas ovensa asiakkaille perjantaina.