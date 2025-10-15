Tiede ja teknologia
15.10.2025 10:46 ・ Päivitetty: 15.10.2025 10:48
Itämeren maat pohtivat suomalaisten merimiinojen yhteisostoja
Suomi ottaa johdon useiden kumppanimaiden Itämeren merimiinayhteistyössä, kertoo puolustusministeriö.
Mukana ovat muun muassa Baltian maat, Ruotsi ja Puola.
Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään muun muassa merimiina-asejärjestelmien hankinnassa.
Osa maista suunnittelee Suomen johdolla Blocker-pohjamiinajärjestelmän yhteisostoja suomalaisyhtiö Forcitilta. Mukana olisivat Suomi, Saksa, Tanska, Liettua ja Norja.
Itämeren länsimaat allekirjoittivat aiejulistuksen Itämeren alueen merimiinayhteistyöstä viime vuoden heinäkuussa. Nyt allekirjoitettiin aihetta koskeva järjestelyasiakirja. Siinä on uutena jäsenenä mukana myös Belgia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.