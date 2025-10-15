Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.10.2025 10:46 ・ Päivitetty: 15.10.2025 10:48

Itämeren maat pohtivat suomalaisten merimiinojen yhteisostoja

Forcit Defence handout
Forcitin Blocker-merimiinassa voi olla jopa tuhannen kilon räjähdelataus.

Suomi ottaa johdon useiden kumppanimaiden Itämeren merimiinayhteistyössä, kertoo puolustusministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mukana ovat muun muassa Baltian maat, Ruotsi ja Puola.

Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään muun muassa merimiina-asejärjestelmien hankinnassa.

Osa maista suunnittelee Suomen johdolla Blocker-pohjamiinajärjestelmän yhteisostoja suomalaisyhtiö Forcitilta. Mukana olisivat Suomi, Saksa, Tanska, Liettua ja Norja.

Itämeren länsimaat allekirjoittivat aiejulistuksen Itämeren alueen merimiinayhteistyöstä viime vuoden heinäkuussa. Nyt allekirjoitettiin aihetta koskeva järjestelyasiakirja. Siinä on uutena jäsenenä mukana myös Belgia.

