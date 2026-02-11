Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.2.2026 07:50 ・ Päivitetty: 11.2.2026 07:50

Itämeren putkirikkoja-laivan kapteeni oikeudessa: Olen syytön

Baltic Connector -kaasuputki katkesi ankkurinraahaukseen syksyllä 2023, ja korjaus valmistui huhtikuuksi 2024.

Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken ja useiden tietoliikennekaapeleiden vaurioittamisesta syytetty merikapteeni kiistää syyllistyneensä rikokseen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AP.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hongkongissa oikeuden eteen tänään astunutta merikapteenia syytetään vahingonteosta ja paikallisten merenkulkulakien rikkomisesta.

Syytteiden mukaan Hongkongin lipun alla seilanneen Newnew Polar Bear -rahtialuksen kapteeni muun muassa toimi piittaamattomasti.

Balticconnector-kaasuputki vaurioitui Suomenlahdella lokakuussa 2023, ja putki saatiin kuntoon vasta seuraavana keväänä.

Keskusrikospoliisi on kertonut, että kiinalaisomisteisen Newnew Polar Bear -aluksen merenpohjassa raahaama ankkuri aiheutti esitutkinnan perusteella kaikki putken vauriot.

