11.2.2026 07:50 ・ Päivitetty: 11.2.2026 07:50
Itämeren putkirikkoja-laivan kapteeni oikeudessa: Olen syytön
Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken ja useiden tietoliikennekaapeleiden vaurioittamisesta syytetty merikapteeni kiistää syyllistyneensä rikokseen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AP.
Hongkongissa oikeuden eteen tänään astunutta merikapteenia syytetään vahingonteosta ja paikallisten merenkulkulakien rikkomisesta.
Syytteiden mukaan Hongkongin lipun alla seilanneen Newnew Polar Bear -rahtialuksen kapteeni muun muassa toimi piittaamattomasti.
Balticconnector-kaasuputki vaurioitui Suomenlahdella lokakuussa 2023, ja putki saatiin kuntoon vasta seuraavana keväänä.
Keskusrikospoliisi on kertonut, että kiinalaisomisteisen Newnew Polar Bear -aluksen merenpohjassa raahaama ankkuri aiheutti esitutkinnan perusteella kaikki putken vauriot.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.