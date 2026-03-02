Politiikka
2.3.2026 12:32 ・ Päivitetty: 2.3.2026 12:32
Itämeren valtiot kokoontuvat Varsovaan – ulkoministeri Valtonen osallistuu
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) osallistuu keskiviikkona Itämeren valtioiden neuvoston epäviralliseen ministerikokoukseen Puolan pääkaupungissa Varsovassa.
Kokouksessa aiotaan keskittyä erityisesti ajankohtaisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.
- Itämeren alueen maiden tiivis yhteistyö ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä on tärkeää, ja Suomi antaa siihen vahvan panoksensa, Valtonen sanoi tiedotteessa.
Kokoukseen osallistuvat Suomen lisäksi Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Tanska, Viro ja EU.
Valtosen kerrotaan tapaavan Varsovan vierailunsa aikana myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ihmisoikeustoimiston ODIHR:n johtajan Maria Telalianin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.