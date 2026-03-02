Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.3.2026 12:32 ・ Päivitetty: 2.3.2026 12:32

Itämeren valtiot kokoontuvat Varsovaan – ulkoministeri Valtonen osallistuu

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) osallistuu keskiviikkona Itämeren valtioiden neuvoston epäviralliseen ministerikokoukseen Puolan pääkaupungissa Varsovassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokouksessa aiotaan keskittyä erityisesti ajankohtaisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.

- Itämeren alueen maiden tiivis yhteistyö ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä on tärkeää, ja Suomi antaa siihen vahvan panoksensa, Valtonen sanoi tiedotteessa.

Kokoukseen osallistuvat Suomen lisäksi Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Tanska, Viro ja EU.

Valtosen kerrotaan tapaavan Varsovan vierailunsa aikana myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ihmisoikeustoimiston ODIHR:n johtajan Maria Telalianin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Kirjallisuus
27.2.2026
Arvio: Maailma muuttui ja supo myös – Suojeluenkeli yhdistää yksityisen ja yleisen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
27.2.2026
Velkajarrussa piilee iso uskottavuusmiina kaikille puolueille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
2.3.2026
Arvio: Kuka hyötyy, kun vanhat talot saavat purkutuomion? Uutuuskirja puolustaa parjattuja kouluja ja lähiörakennuksia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU