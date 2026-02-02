Kotimaa
2.2.2026 05:33 ・ Päivitetty: 2.2.2026 05:33
Itämeri jäätyy vauhdilla – Arctia: Kaikki murtajat pian tositoimissa
Jäänmurtajia operoiva valtionyhtiö Arctia sanoo, että sen kaikki kahdeksan murtajaa ovat todennäköisesti pian toiminnassa Itämerellä.
Jäänmurron liiketoimintajohtaja Paavo Kojonen kertoo STT:lle, että merijään paksuus on kasvanut ja jäätynyt alue laajentunut kovien pakkasten myötä vauhdilla.
Kojosen mukaan olosuhteet eivät ole vielä kovin haastavat, mutta hän myös toteaa, että jäätä tulee jatkuvasti lisää.
Tällä hetkellä Arctialla on viisi murtajaa Perämerellä ja yksi Suomenlahdella. Talven ensimmäinen Arctian murtaja lähti vesille uudenvuoden aattona.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.