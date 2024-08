Itämeri on yhä heikossa hapessa – roskaantuminen on silti hiukan vähentynyt

Itämeren tila on edelleen heikko, kertoo Suomen ympäristökeskuksen teettämä laaja asiantuntija-arvio. Meri ei kuitenkaan pilaannu enää niin nopeaa tahtia kuin aiemmin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Itämeren meriluonto on ahtaalla muun muassa rehevöitymisen ja monien muiden ihmisen aiheuttamien häiriötekijöiden takia. Meriluonto on keskimäärin paremmassa kunnossa Pohjanlahdella kuin eteläisemmillä Suomen merialueilla.

Pääasialliset syyt Itämeren heikentyneeseen tilaan ovat ihmisen toiminta merellä ja rannalla ja varsinkin valuma-alueelta tuleva rehevöittävä kuormitus. Merellä erityisesti meriliikenne ja kalastus heikentävät meren tilaa.

Maalta tulevaa kuormitusta on pyritty vähentämään jo kauan, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja ravinnekuormitus on edelleen Itämeren suurin ongelma. Ympäristökeskuksen mukaan kuormitus ei ole kuitenkaan lisääntynyt millään merialueella, ja pistekuormitus on vähentynyt laajalti.

VIERASLAJIEN määrä Suomessa on kasvanut ja monien haitallisten vieraslajien levinneisyys kattaa koko Suomen merialueen. Merten roskaantuminen näkyy erityisesti Suomenlahden, Saaristomeren ja Perämeren rannoilla, mutta roskien määrä rannoilla on laskenut seurantajakson aikana.

Tila-arvio perustuu tieteellisiin ja tarkistettuihin tuloksiin. Aineistona on käytetty merialueelta vuosina 2017-2022 kerättyä, yli sataan merenhoidon indikaattoriin pohjautuvaa seurantatietoa.

Edellisen kerran meriluonnon tilaa arvioitiin vuonna 2018.