Itärajalle rakennettavan aidan paikkaa muutettiin – tästä on kyse

Rajavartiolaitos tiedotti tänään, että se rakentaa itärajalle yhteensä 200 kilometriä kiinteää esteaitaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Tiedotteessa Rajavartiolaitos avaa erilaisia hankkeen teknisiä yksityiskohtia.

Demokraatti uutisoi jo kesäkuussa, että raja-aidasta tulee aiemmin kerrottua korkeampi. Nyt tämä mainitaan myös tiedotteessa.

Tuolloin Itärajan esteaidan hankepäällikkö Erkki Matilainen ei avannut sitä, onko mahdollista, että aita menisi jossakin aivan rajaviivassa kiinni tai sen lähellä.

– Se tulee vielä katsottavaksi, hän sanoi tuolloin.

Nyt tiedotteessa kerrotaan, että esteaita rakennetaan raja-aukolle valtakunnan rajaviivan tuntumaan raja-aukon reunan sijaan. Ennen esteaidan olisi määrä olla noin 7,5 metrin päässä rajaviivasta.

RAJAVARTIOLAITOS on muuttanut myös havainnekuvan aidasta nettisivuilleen. Alta voit katsoa vanhan kuvan (kuvakaappaus Rajavartiolaitoksen nettisivuilta ylempänä) ja tuoreen päätöksen raja-aidan paikasta (kuvakaappaus alempana). Lisää aiheesta Hankepäällikkö Demokraatille: Itärajan esteaidasta tulee aiemmin kerrottua korkeampi

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen…

Demokraatti tiedusteli hankepäällikkö Matilaiselta, miksi aidan paikkaa on päätetty muuttaa.

Hän sanoo, että aidan paikan uudesta sijainnista päätettiin kevään mittaan, kun oli käyty läpi muun muassa pilottiaidasta saatuja kokemuksia.

Vaikuttiko käännytyslaki tähän ja mahdollinen push back -toiminta, onko tämä tarkoituksenmukaisuuskysymys?

– Nämä ovat olleet kaksi erillistä hanketta. Esteaitahankkeen osalta on tehty ihan itsenäistä arviointia ja tarkastelua erityisesti viimesyksyisten kokemusten perusteella sekä pilottihankkeen kokemusten pohjalta.

​Niin kutsuttu käännytyslaki eli lakiehdotus väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi hyväksyttiin eduskunnassa heinäkuussa. Laissa sallitaan pakkopalauttamiseksi (pushback) kutsuttu välitön käännyttäminen.

Miksei aiemmin voinut kertoa, että aidan paikka siirtyy?

– Tässä on ollut kokonaisuutena linja, ettemme lähde yksittäisiä asioita nostelemaan esille tarkasteltavaksi. Tarkoitus on ollut alun alkaenkin, että katsomme kaikessa rauhassa nämä yksittäiset useat hienosäätötarpeet ja kerrotaan niistä kokonaisuutena julkisuuteen sitten, kun aika on.

Miksi aita siirtyi tähän kohtaan? Miksi on parempi, että se on rajaviivassa kiinni?

– Vaikuttavuus on sillä kohtaa aiemmin suunniteltua parempi. Sitten toisaalta sillä sijainnillaan esteaita kertoo paljon paremmin valtakunnanrajan kulkua. Rajaviivan tuntumaan sijoitettu esteaita tukee tehokkaimmin hyvän rajajärjestyksen ylläpitämistä laittomien rajan ylitysten ehkäisemiseksi sekä erityisesti välineellistetyn siirtolaisuuden ja laajan laittoman maahantulon tilanteissa.

Helpottaako uusi paikka jotenkin partiointia tai toimintaa rajalla?

– Se helpottaa toimintaa siinä mielessä, että kun muilta osin esteaitakokonaisuus säilyy ennallaan, aidan ja esteaitatien väliin jää hieman suurempi osuus, jota tarvitaan liikkuvuuteen. Siinä pystytään myöskin liikkumaan samaan aikaan kuin tiellä. Se mahdollistaa myös tehokkaamman operoinnin.

Matilainen toteaa, että on väärä henkilö vastaamaan operatiiviseen puoleen eli rajalla toimimiseen esimerkiksi, mikäli jouduttaisiin turvautumaan pushbackin kaltaiseen toimintaan.

Demokraatti kysyi myös, tuleeko aita nyt sellaiseen paikkaan, joka käytännössä estää ihmisten Suomen puolelle tulemisen ja tarkoittaa uusi linjaus myös käytännössä sitä, että suomalaiset rajavartijat eivät nyt joudu operoimaan esteaidan molemmilla puolilla. Näihin kysymyksiin Matilainen ei vastaa, koska kyseessä on operatiivinen ja toimintataktinen tieto.

Kun muihin maihin on rakennettu esteaitoja, onko ne rakennettu kiinni rajaviivaan, vai minkälaista käytäntöä on ollut?

– Sellainen käsitys minulla on, että muun muassa Puolan suunnalla olisi rajaviivan tuntumassa oleva ratkaisu myöskin.

Matilaisen mukaan aidan rakentamisesta ja etenemisestä sekä siihen liittyvistä yksityiskohdista on informoitu kaiken aikaa Venäjän rajaviranomaisia.