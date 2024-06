Hankepäällikkö Demokraatille: Itärajan esteaidasta tulee aiemmin kerrottua korkeampi

Itärajalla on tehty koko kevät esteaidan valmistelutöitä. Tähän on kuulunut muun muassa rakennus- sekä raivausalueiden suunnittelua. Näihin liittyen on kuultu liki tuhatta maanomistajaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Lisäksi on kilpailutettu aitamateriaalia sekä pääurakoitsijoita, joista ensimmäisiä on jo valikoitumassa.

Nyt valmistaudutaan siihen, että esteaidan laajamittainen rakentaminen käynnistyy elokuussa.

Jo keväällä on parturoitu yli 40 kilometriä esteaita-aluetta puustosta paljaaksi kaakon kulmalla.

Itärajan esteaidan hankepäällikkö Erkki Matilainen kertoo Demokraatille, että rakentaminen käynnistyy elokuusta alkaen kolmessa eri vaiheessa.

– 70 kilometriä käynnistyy ensin ja sen kanssa limittäin 84 kilometriä ja viimeisessä vaiheessa 44 kilometriä käynnistyy hieman myöhemmin.

Mainitusta 70 kilometristä valtaosan painopiste on kaakossa, mutta myös Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen Koillismaalle tulevat aidan kohdealueet. 84 kilometrin toinen vaihe levittäytyy eri puolille koko itärajan ulottuvuutta Lappiin asti.

Kaikkiaan aitaa rakennetaan yhteensä noin parisataa kilometriä.

ERKKI Matilainen kertoo, että itärajan esteaidasta tulee puoli metriä korkeampi kuin oli alun perin suunniteltu.

– Tämä on yksi lukuisista hienosäädöistä ja tarkemmista teknis-rakenteellisista tarkasteluista, joita meillä on työn alla ollut. Lopputulema on, että aita tehdään puoli metriä korkeammaksi teknisistä ratkaisuista johtuen.

Käytännössä aita olisi kolme ja puoli metriä korkea ja sen päälle tulisi metrin lieriöeste. Näin ollen kokonaiskorkeus nousisi aiemmin kerrotun neljän metrin sijaan noin neljään ja puoleen metriin. Rajavartiolaitoksen nettisivuilla puhutaan vielä neljän metrin aidasta.

Oliko pelkästään tekninen ratkaisu, että aidasta tulee korkeampi vai onko kyseessä myös turvallisuustekijöiden huomioiminen?

– Tekninen ja rakenteellinen ratkaisu. Tavallaan nähtiin myös, että se ei haittaa, vaikka se tulee korkeammaksi. Sen kanssa pystyy hyvin elämään ja korkeus osaltaan lisää estearvoa. Se on vain hyväksi asialle.

Aidan korkeuteen vaikuttaneet tekniset ratkaisut ovat Matilaisen mukaan salassapidettäviä tietoja.

Aitakorkeuden lisäys ei aiheuta lisäkuluja hankkeelle.

Rajavartiolaitoksen nettisivuilla on havainnekuva, josta näkee, että esteaidan olisi määrä olla noin 7,5 metrin päässä rajaviivasta.

Demokraatti tiedusteli Matilaiselta myös, onko tähän tulossa muutoksia.

Hän sanoo kuvaan viitaten, että kyseessä on “periaatteellinen leikkauskuva”, jollainen on lähetetty maanomistajillekin.

– Maastossa katsotaan erikseen, mikä on ylipäätään esteaitatien ja aitarakenteen maastoperusteinen kulkeminen tarkalleen ottaen. Tähän liittyy myös yhdysteiden tarkka kulku rajavyöhykkeellä. Näitä hienosäädetään ja tarkastellaan vielä ennen kuin rakentaminen alkaa.

Onko mahdollista, että aita menisi jossakin aivan rajaviivassa kiinni tai sen lähellä?

– Se tulee vielä katsottavaksi. Maanomistajien lausuntopyyntökierroksella on tullut lukuisia erillistapauksia ja erilaisia maastonkohtia, jossa joudutaan katsomaan erilaisia toteutustapoja. Kaikki ovat tapauskohtaista. Tuota periaatekuvaa on pidetty kuitenkin tähän asti yleisperiaatteena nauhamaisen esteaitakokonaisuuden toteutuksesta.

Lähtökohta on edelleen voimassa?

– Esteaitakokonaisuuden yleisperiaatekuva on ollut suunnittelun yleinen lähtökohta, johon on tullut joitakin teknisiä muutoksia muun muassa aidan korkeuden suhteen. Aidan ja tiestön kulkukysymyksiä sekä rakenteellisia kysymyksiä on tarkoitus avata tiedottamisen yhteydessä aitapilottikokemuksiinkin pohjautuen elokuussa.

Käytännössä tällä hetkellä hallintovaliokunnassa käsittelyssä olevassa käännytyslaissa on nähty mahdollistettavan niin sanottu pushback-menettely. Matilaisen mukaan laki ei vaikuta siihen, mihin kohtaan aita rajaviivaan nähden sijoitetaan.

– Nämä ovat kaksi erillistä hanketta. Me keskitymme tekemään esteaitahanketta operatiivisilla ja riskianalyysien perusteilla niillä suunnitelmien lähtökohdilla, joita meille on jo aikaisemmin annettu. Sitten taas eduskunnassa oleva säädöshanke menee ihan omanansa. Tällä haavaa käsittelyssä oleva poikkeuslaki ei ole vaikuttanut sisällöllään esteaitahankkeeseen.

Siihen Matilainen ei ota kantaa, olisiko aidan linjauksella merkitystä siinä, jossa niin kutsuttua käännytyslakia jouduttaisiin soveltamaan.

– Itse keskityn tässä hankkeessa lähinnä suunnitteluperusteiden mukaiseen aidan rakentamiseen.

MATILAINEN ei osaa ottaa kantaa myöskään siihen, tuleeko aidan lähettyville alueita, joilla voitaisiin tarvittaessa selvittää haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille mahdollista turvapaikan myöntämistä. Hän sanoo asian liittyvän operatiivisen tilanteen hallintaan ja sen ratkaisuihin. Varsinaiseen esteaitahankkeeseen tällaiset suunnitelmat eivät ainakaan sisälly.

Esteaita vaatii myös erilaisia porttiratkaisuja.

– On porttiratkaisuja maanteille. Niillä käytetään taittuvia porttiratkaisuja, lehtiporttiratkaisuja, jotka näkyvät kulkijoille. On myös vähän pienempiä henkilöportteja sekä moottorikelkka- ja mönkijäportteja sekä myös eläinportteja, joilla mahdollistetaan peto- ja riistaeläinten luonnonmukainen kulku ympäristöselvitysten mukaisesti, Matilainen toteaa.

– Tällä hetkellä vallitsevan tilanteen vuoksi kaikki eläinportit joudutaan valitettavasti pitämään kiinni pilottikohteilla.