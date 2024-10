Itäsuomalainen huolintafirma auttoi Venäjää – jäi kiinni kielletystä droonien ja elektroniikan viennistä

Tulli kertoo saaneensa kiinni Itä-Suomessa toimivan huolintafirman, jonka epäillään vieneen Venäjälle arviolta 700 000 euron arvosta drooneja, kaikuluotaimia ja elektroniikkaa. Demokraatti Demokraatti

Tavaroita on tilattu Suomeen yhdysvaltalaisista verkkokaupoista, välivarastoitu Virolahdelle ja yritetty kuljettaa Vaalimaan kautta pienissä erissä maarahtina Venäjälle vuoden 2022 aikana.

Vastaanottajaksi oli merkitty Venäjän posti.

Tullin tiedotteen mukaan tavaroissa on ollut muun muassa prosessoreita, tietokoneita, älylaitteita, kaikuluotaimia ja drooneja. Näillä kaikilla on Venäjällä sotateollisuudessakin suurta kysyntää, ja länsipakotteiden takia niiden vienti itään on ollut kiellettyä.

Rikoskokonaisuutta tutkitaan törkeänä säännöstelyrikoksena. Tullin mukaan esitutkinnassa on kuultu epäiltyinä seitsemää ihmistä, jotka työskentelevät suomalaisessa huolintayhtiössä.

Tullin mukaan sillä on vientipakotteiden aikana ollut tutkinnassa yhteensä 90 epäiltyä törkeää säännöstelyrikosta ja yli 700 lievempää tapausta.