Itävalta haluaa ottaa kovat keinot käyttöön: maanlaajuinen koronasulku rokottamattomille

Itävallassa halutaan käyttöön maanlaajuinen koronasulku niille, jotka eivät ole ottaneet koronarokotuksia tai sairastaneet koronaa, kertoi liittokansleri Alexander Schallenberg (kuvassa) lehdistötilaisuudessa perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tavoitteemme on selkeä, haluamme saada sunnuntaina vihreää valoa maanlaajuiselle rokottamattomien koronasululle.

Kahdessa Itävallan osavaltiossa, Ylä-Itävallassa ja Salzburgissa, on jo tehty päätös rokottamattomien koronasulusta. Se astuu voimaan maanantaina.

Maanlaajuisen koronasulun saaminen voimaan vaatii maan liittopäivien ja osavaltioiden päämiesten hyväksynnän viikonloppuna.

Koronarokotukset ovat niin ikään tulossa pakollisiksi maan terveydenhuollon työntekijöille.

Itävallassa täyden rokotussuojan on saanut 64 prosenttia väestöstä, mikä on alle EU:n keskiarvon, joka on 67 prosenttia.