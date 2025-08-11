Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.8.2025 09:11 ・ Päivitetty: 11.8.2025 09:11

J.D. Vance: Yhdysvallat ”työstää” kolmenvälistä tapaamista Ukrainan sodan päättämiseksi

LEHTIKUVA / AFP / KIN CHEUNG
Varapresidentti Vancen mukaan Yhdysvallat yrittää löytää jonkinlaisen ratkaisun, jonka kanssa sekä ukrainalaiset että venäläiset voivat elää.

Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen mukaan Yhdysvallat työstää aikataulua Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidenttien tapaamiselle. Vance kertoi asiasta Fox News -kanavan haastattelussa sunnuntaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tällä viikolla Alaskassa.

Vancen mukaan tapaamisessa on tarkoitus keskustella siitä, milloin kaksikko voisi tavata yhdessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, jotta osapuolet voisivat neuvotella Ukrainan sodan päättämisestä.

Vancen mukaan Yhdysvallat yrittää löytää jonkinlaisen ratkaisun, jonka kanssa sekä ukrainalaiset että venäläiset voivat elää.

-  Se ei tule tekemään kenestäkään kovinkaan iloista. Sekä venäläiset että ukrainalaiset tulevat todennäköisesti olemaan tyytymättömiä, Vance sanoi.

ZELENSKYIN puuttuminen perjantaina järjestettävästä Putinin ja Trumpin välisestä tapaamisesta on herättänyt huolta erityisesti Euroopassa.

Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Matthew Whitaker sanoi sunnuntaina uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Zelenskyin osallistuminen tapaamiseen on hyvinkin mahdollista.

-  Sopimusta ei voi syntyä, jos kaikki osalliset eivät sitä hyväksy, Whitaker sanoi.

Whitakerin mukaan Trump kutsuu Zelenskyin tapaamiseen, jos hän kokee sen olevan paras vaihtoehto. Päätöstä Zelenskyin osallistumisesta ei vielä sunnuntaina ollut tehty, suurlähettiläs sanoi.

