Trump-Putin -kohtaaminen huolettaa: EU-ulkoministerit hätäkokoukseen

EU:n ulkoministerit pitävät tänään ylimääräisen hätäkokouksen Ukrainasta. Asiasta kertoi eilen Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokous liittyy Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin aikeisiin neuvotella Ukrainan sodan päättämisestä Alaskassa.

Lähteet Valkoisen talon sisällä kertoivat NBC Newsille paikallista aikaa lauantaina, että Valkoinen talo harkitsee Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kutsumista mukaan tapaamiseen perjantaina. Asia ei ole vielä varmaa..

Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Matthew Whitaker sanoi sunnuntaina uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Zelenskyin osallistuminen tapaamiseen on hyvinkin mahdollista.

- Sopimusta ei voi syntyä, jos kaikki osalliset eivät sitä hyväksy, Whitaker sanoi.

Whitakerin mukaan Trump kutsuu Zelenskyin tapaamiseen, jos hän kokee sen olevan paras vaihtoehto. Päätöstä Zelenskyin osallistumisesta ei vielä sunnuntaina ollut tehty, suurlähettiläs sanoi.