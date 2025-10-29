Ulkomaat
29.10.2025 07:04 ・ Päivitetty: 29.10.2025 07:16
J. D. Vancen mukaan Gazan aseleposopimus pitää uusista iskuista huolimatta: ”Pieniä kahakoita”
Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin tuoreet iskut ovat surmanneet Gazan kaistalla ainakin 50 ihmistä, joista melkein puolet oli lapsia. Lisäksi noin 200 ihmisen on kerrottu haavoittuneen.
Israel on tehnyt uusia iskuja alueelle syytettyään äärijärjestö Hamasia aseleporikkomuksista ja hyökkäyksistä sen joukkoja vastaan.
Pelastustoimien kerrotaan jatkuvan alueella.
Hamasin hallinnon alaisen väestönsuojeluviraston mukaan iskuja on tehty useisiin kohteisiin eri puolilla Gazaa.
Viraston tiedottajan Mahmoud Bassalin mukaan tilanne Gazan kaistalla on nyt katastrofaalinen ja pelottava.
– (Israelin iskut ovat) selvä ja räikeä aseleposopimuksen rikkomus, Bassal sanoi AFP:n mukaan.
Ne kohdistuivat hänen mukaansa ihmisten telttoihin, koteihin sekä sairaalan lähistölle. Paikallinen Al-Shifan sairaala kertoi yhden iskuista osuneen sen takapihalle.
ISRAEL ei ole sanonut, minne sen iskut kohdistuivat. Hamas on kiistänyt Israelin syytökset aseleporikkomuksista. Keskiviikkona Israelin armeija sanoi yhden sotilaansa saaneen surmansa eilisessä ampumisvälikohtauksessa Rafahissa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolusti tänään Israelin iskuja lennollaan Aasiaan presidentin Air Force One -koneessa. Hän lisäsi kuitenkin, ettei mikään tule pilaamaan Yhdysvaltojen neuvottelemaa aselepoa.
– He tappoivat Israelin sotilaan. Niinpä Israel iski takaisin, ja heidän pitääkin iskeä takaisin, Trump sanoi.
Myös Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen mukaan Gazan aseleposopimus pitää raportoiduista yhteenotoista huolimatta. Vance kommentoi asiaa tiistai-iltana Suomen aikaa Fox News -kanavalle sen jälkeen, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu oli määrännyt maan asevoimat iskemään voimakkaasti Gazaan.
- Aselepo pitää. Se ei tarkoita, etteikö siellä olisi pieniä kahakoita, Vance sanoi.
Pääministeri Netanjahun kanslia syytti aiemmin äärijärjestö Hamasia aseleposopimuksen rikkomisesta panttivankien ruumiiden palauttamisessa.
ISRAELIN mukaan Hamasin maanantaina luovuttamat ruumiin jäännökset olivat osa jo aiemmin takaisin saatua ruumista. Netanjahun kanslian mukaan kyseessä on selvä aseleposopimuksen rikkominen.
Aseleposopimuksen mukaan Hamasin tulee jo aiemmin vapautettujen elävien panttivankien lisäksi luovuttaa Israelille 28 ruumista. Hamas on tähän mennessä luovuttanut yhteensä 15 ruumista.
Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Hamas on ylittänyt ”kirkkaanpunaisen viivan” hyökkäämällä israelilaisjoukkoja vastaan.
Katz ei tarkentanut, missä väitetty hyökkäys tapahtui. Hamas ilmoitti, etteivät sen taistelijat osallistuneet ”ampumavälikohtaukseen Rafahissa”.
Hamas on toistuvasti sanonut olevansa sitoutunut aseleposopimukseen ja yrittävänsä palauttaa jäljellä olevat ruumiit. Järjestö ilmoitti kuitenkin, että tiistai-illaksi suunniteltua panttivangin ruumiin luovutusta lykättiin Israelin aseleporikkomusten takia.
Hamas sanoi erikseen viestipalvelu Telegramissa löytäneensä tiistaina kahden panttivangin ruumiit. Järjestö ei kertonut, koska ruumiit mahdollisesti luovutettaisiin Israelille.
