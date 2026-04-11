Politiikka
11.4.2026 10:59 ・ Päivitetty: 11.4.2026 10:59
Jani Kokko pyrkii SDP:n varapuheenjohtajaksi
Kansanedustaja Jani Kokko asettuu ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi toukokuun puoluekokouksessa. Kokko ilmoitti asiasta SDP:n Keski-Suomen piirikokouksessa Jämsässä lauantaina.
– Maailma Suomen ympärillä on kaaoksessa jolloin turvallisuuspolitiikka on noussut politiikan teon ytimeen. SDP:n tulee olla suunnannäyttäjä miten kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan nopeasti muuttuvassa maailmassa, Kokko sanoo tiedotteessaan.
KOKKO tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäaikaisena toimijana. Hän on toiminut Yhdysvaltain politiikan asiantuntijana sekä nykyisin Euroopan neuvoston kongressin varapresidenttinä.
Kokko on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.