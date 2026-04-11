Jani Kokko pyrkii SDP:n varapuheenjohtajaksi

Kansanedustaja Jani Kokko asettuu ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi toukokuun puoluekokouksessa. Kokko ilmoitti asiasta SDP:n Keski-Suomen piirikokouksessa Jämsässä lauantaina.

– Maailma Suomen ympärillä on kaaoksessa jolloin turvallisuuspolitiikka on noussut politiikan teon ytimeen. SDP:n tulee olla suunnannäyttäjä miten kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan nopeasti muuttuvassa maailmassa, Kokko sanoo tiedotteessaan.

KOKKO tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäaikaisena toimijana. Hän on toiminut Yhdysvaltain politiikan asiantuntijana sekä nykyisin Euroopan neuvoston kongressin varapresidenttinä.

Kokko on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä.