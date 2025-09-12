Politiikka
12.9.2025 12:20 ・ Päivitetty: 12.9.2025 12:39
Jani Mäkelä torppaa Postin pörssiin viemisen – ”Ei kuulosta mahdolliselta”
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi X:ssä Bloombergin uutista, jonka mukaan valtio kaavailisi Postin viemistä pörssiin.
Postin viemisestä pörssiin on uutisoinut jo heinäkuussa myös Kauppalehti, jonka mukaan valtio-omistaja käy keskustelua investointipankkien kanssa Postin listaamisesta ja arvonmäärityksestä.
– Markkinatilanne on nyt positiivisempi kuin kesällä, valtion omistajaohjausosaston päällikkö Maija Strandberg kommentoi perjantaina Kauppalehdelle.
MÄKELÄN mukaan Postin pörssiin vieminen ei kuulosta mahdolliselta ajatukselta.
– Tai minkään edun mukaiselta, Mäkelä jatkaa X:ssä.
STT:lle hän sanoo, että postinjakelu on asia, joka täytyy hoitaa koko maassa.
- Ei voi ajatella, että markkina avataan kerman kuorimiselle kannattavista toiminnoista ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa yleispalveluvelvoite toteutetaan verovaroin, hän vastasi STT:lle tekstiviestillä.
Hän täsmensi kommentoivansa asiaa omissa nimissään, sillä eduskuntaryhmä ei ole käsitellyt asiaa erikseen.
Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand (rp.) kieltäytyi tänään kommentoimasta STT:lle Postin mahdollista listautumista.
Uutista täydennetty klo 15.39 Mäkelän tekstiviestivastauksella.
