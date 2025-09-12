Jani Mäkelä torppaa Postin pörssiin viemisen – ”Ei kuulosta mahdolliselta”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi X:ssä Bloombergin uutista, jonka mukaan valtio kaavailisi Postin viemistä pörssiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Postin viemisestä pörssiin on uutisoinut jo heinäkuussa myös Kauppalehti, jonka mukaan valtio-omistaja käy keskustelua investointipankkien kanssa Postin listaamisesta ja arvonmäärityksestä.

– Markkinatilanne on nyt positiivisempi kuin kesällä, valtion omistajaohjausosaston päällikkö Maija Strandberg kommentoi perjantaina Kauppalehdelle.

MÄKELÄN mukaan Postin pörssiin vieminen ei kuulosta mahdolliselta ajatukselta.

– Tai minkään edun mukaiselta, Mäkelä jatkaa X:ssä.

STT:lle hän sanoo, että postinjakelu on asia, joka täytyy hoitaa koko maassa.

- Ei voi ajatella, että markkina avataan kerman kuorimiselle kannattavista toiminnoista ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa yleispalveluvelvoite toteutetaan verovaroin, hän vastasi STT:lle tekstiviestillä.

Hän täsmensi kommentoivansa asiaa omissa nimissään, sillä eduskuntaryhmä ei ole käsitellyt asiaa erikseen.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand (rp.) kieltäytyi tänään kommentoimasta STT:lle Postin mahdollista listautumista.

Uutista täydennetty klo 15.39 Mäkelän tekstiviestivastauksella.