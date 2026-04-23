23.4.2026 10:56 ・ Päivitetty: 23.4.2026 10:56
Janne Känkänen jatkaa Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtajana vuoteen 2031
Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtajana jatkaa Janne Känkänen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.
Känkänen on nimitetty pääjohtajaksi vuoden 2031 huhtikuun loppuun asti.
Hän on toiminut Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana syksystä 2020. Tätä ennen hän työskenteli eri tehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä kauppa- ja teollisuusministeriössä vuodesta 2005.
Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Se tukee viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä huoltovarmuuden ylläpidossa ja kehittämisessä.
