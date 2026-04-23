Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.4.2026 10:56 ・ Päivitetty: 23.4.2026 10:56

Janne Känkänen jatkaa Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtajana vuoteen 2031

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtajana jatkaa Janne Känkänen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Känkänen on nimitetty pääjohtajaksi vuoden 2031 huhtikuun loppuun asti.

Hän on toiminut Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana syksystä 2020. Tätä ennen hän työskenteli eri tehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä kauppa- ja teollisuusministeriössä vuodesta 2005.

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Se tukee viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä huoltovarmuuden ylläpidossa ja kehittämisessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU