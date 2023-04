Janne Riiheläinen: Nyt katse presidentinvaaleihin – näistä tabuasioista ehdokkaiden pitää uskaltaa kertoa itse

Hyvin tarkkaan yhdeksän kuukauden päästä, tammikuussa 2024, kansa vaeltaa äänestyspaikoille valitsemaan uutta Suomen Tasavallan presidenttiä.

(Kampanja-aika saa alkaa yllättävän pian – jo perjantaina 28. heinäkuuta. Uusi presidentti astuu virkaansa äänestyskierrosten määrästä riippuen joko helmi- tai maaliskuun alussa.)

Kun nykyinen presidentti aikoinaan valittiin ensi kerran, presidentin asemaa pidettiin hieman toisarvoisena verrattuna pääministeriin. Nyt tilanne on monesta syystä aivan toinen.

PRESIDENTTI on lainsäädännöllisesti keskeisin henkilö Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tätä korostaa Nato-jäsenyys, joka on vahvistanut asemaa entisestään. Presidenttihän on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Nyt senkin tehtävän merkitys on kasvanut.