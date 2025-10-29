Jännitysnäytelmä Hollannissa: ennenaikaiset parlamenttivaalit

Hollannissa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Maan hallitus kaatui kesäkuussa, koska Geert Wildersin johtama laitaoikeistolainen vapauspuolue (PVV) lähti hallituksesta maahanmuuttokysymysten takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mielipidemittausten mukaan PVV on nousemassa suurimmaksi puolueeksi, mutta Wildersin olisi todennäköisesti vaikeaa löytää hallituskumppaneita.

Kamppailu vaalien kakkospaikasta on merkittävä, sillä toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja voi päästä yrittämään hallituskoalition muodostamista.

Ennen vaalipäivää kakkospaikkaa piti entisen Euroopan komission johtoon kuuluneen Frans Timmermansin vihervasemmistolainen ryhmä. Niukasti kolmantena oli keskustaoikeistolainen CDA, jota johtaa politiikan nouseva tähti Henri Bontenbal. Hän on luvannut ”normaalin politiikan” paluuta Wildersin ohjaaman kaaoksen jälkeen.

Suuri osa äänestäjistä on kuitenkin viestinyt mielipidemittauksissa, etteivät ole tehneet vielä päätöstä äänestysvalinnastaan.

Vaalien kärkikysymyksiin lukeutuvat asuntokriisi, maahanmuutto, terveydenhoito ja elinkustannusten nousu.

Wildersin mukaan kaatunut koalitiohallitus ei pannut täytäntöön ajamaansa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa riittävän nopeasti. Vapauspuolue on tunnettu tiukoista maahanmuuton, islamin ja EU:n vastaisista kannoistaan.

Edellisten vaalien jälkeen hallituskoalition muodostaminen kestä peräti 223 päivää. Virkaatekevän hallituksen pääministeri Dick Schoof jatkaa tehtävässään, kunnes uusi koalitio on saatu kasaan.