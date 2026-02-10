Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.2.2026 05:54 ・ Päivitetty: 10.2.2026 05:54

Japanin hallituksen murskavoitto varmistui

Japanin osakemarkkinoilla hallitusvoitto on nostanut kursseja tällä viikolla.

Japanin pääministerin Sanae Takaichin puolue LDP on varmistanut superenemmistön maan parlamentissa. Asia selviää sunnuntaina järjestettyjen parlamenttivaalien virallisista tuloksista.

Liberaalidemokraattinen LDP sai 315 paikkaa maan 465-paikkaisen parlamentin alahuoneeseen, mikä takaa sille kahden kolmasosan superenemmistön. Kyseessä on puolueen historian paras tulos.

Japanin sisäministeriön tietojen mukaan LDP:n koalitiokumppani Nippon Ishin sai 36 paikkaa, joten blokilla on yhteensä 351 paikkaa parlamentin alahuoneessa.

Maan ensimmäinen naispääministeri Takaichi hajotti parlamentin tammikuun lopulla ja määräsi ennenaikaiset vaalit vahvistaakseen puolueensa asemaa. Takaichi nousi LDP:n johtoon ja pääministerin tehtävään lokakuussa.

LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien, mutta puolueen suosio oli rapautunut viime vuosina.

Takaichi haluaa lisäksi nostaa maansa puolustusmenoja ja kirjata Japanin itsepuolustusvoimiksi kutsuttujen asevoimien aseman maan perustuslakiin.

MAANANTAINA Kiina sanoi reagoivansa päättäväisesti, jos Japanin ”äärioikeistolaiset voimat” tekevät mitään holtitonta.

Kiinan ulkoministeriön lausunto viittasi Takaichin aiempiin Taiwan-kommentteihin.

Takaichi näytti varovan Kiinan hermostuttamista maanantaisessa puheessaan. Hän sanoi olevansa avoin vuoropuhelulle Kiinan kanssa, mutta lupasi myös suurta muutosta Japanille.

Pian virkaan astumisensa jälkeen marraskuussa Takaichi raivostutti Kiinan antamalla ymmärtää julkisissa kommenteissaan, että Japani saattaisi puuttua tilanteeseen sotilaallisesti, jos Kiina yrittäisi vallata Taiwanin saaren.

Kiina pitää itsehallinnollista ja demokraattisesti johdettua Taiwania osana Kiinaa.

Taiwan-lausunnon seurauksena Kiina kutsui loppuvuodesta Japanin suurlähettilään puhutteluun, varoitti kiinalaisia olemaan matkustamatta Japaniin ja järjesti yhteiset ilmavoimien harjoitukset Venäjän kanssa. Lisäksi Japani joutui palauttamaan pandansa Kiinaan.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

