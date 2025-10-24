Ulkomaat
24.10.2025 06:39 ・ Päivitetty: 24.10.2025 06:39
Japanin uusi pääministeri: Tarvitsemme lisää aseita – ja nopeammin
Japanin uusi pääministeri Sanae Takaichi lupaa nopeuttaa maan puolustusbudjetin kasvattamista jopa parilla vuodella aiemmista aikatauluista.
Japani on asettanut tavoitteeksi käyttää vuonna 2027 kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen perinteisen runsaan yhden prosentin sijaan.
Takaichi kertoi haluavansa täyttää budjettitavoitteen etuajassa, jo ensi vuoden keväällä. Samalla hän lupaa pienentää maan kasvanutta velkasuhdetta.
JAPANIN vastavalittu uusi pääministeri sanoi tänään linjapuheessaan, että Kiinan, Pohjois-Korean ja Venäjän sotilaallinen toiminta on muodostunut vakavaksi huolenaiheeksi Japanillekin. Maa aikoo uudistaa turvallisuuspolitiikan strategiaansa vastaamaan paremmin näihin uhkiin.
Takaichin julistusta on arveltu vastaantuloksi Yhdysvalloille. Presidentti Donald Trump vierailee Japanissa ensi viikolla, ja hän patistanee maata varustautumaan etenkin Kiinan uhkaa vastaan.
