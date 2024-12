Japanissa paluu ydinvoimaan ei näytä onnistuvan – kansa pelkää yhä uutta Fukushimaa

Japanissa yli vuosikymmenen ajan odotettu ydinvoimaloiden uudelleenkäynnistäminen on edennyt auttamattoman hitaasti hallituksen tavoitteeseen nähden, sanoo Ryukoku-yliopiston ympäristötalouden professori Kenichi Oshima .

Maan talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan ydinvoimalla tuotettiin viime vuonna vain 8,5 prosenttia Japanin sähköstä.

Fukushimassa keväällä 2011 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen maan kaikki ydinvoimalat pysäytettiin turvallisuussäännösten päivittämisen, turvallisuustarkastusten ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi.

Ennen onnettomuutta ydinvoiman osuus Japanin sähköntuotannosta oli noin 30 prosenttia, ja sen odotettiin nousevan ainakin 40 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä.

Vuonna 2015 Japanin hallitus asetti tavoitteekseen palauttaa osuus 20-22 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Japanin hallituksen tällä viikolla julkaisemassa uudessa energiasuunnitelmassa tavoite on edelleen voimassa.

Nyt suunnitelmasta on pudotettu Fukushiman turman jälkeen tehty kirjaus siitä, että riippuvuutta ydinvoimasta vähennettäisiin niin paljon kuin mahdollista.

SILTI VOIMALOIDEN uudelleenkäynnistys on osoittautunut oletettua vaikeammaksi. Japanin 54 ydinreaktorista on tällä hetkellä käytössä vain 12. Reaktoreista 24 on poistumassa käytöstä kokonaan.