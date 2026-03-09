Järeät yt:t huolestuttavat – Pro: ”Valtion pitäisi myös työnantajana kantaa vastuunsa työllisyydestä”

Ammattiliitto Pro pitää elinvoimakeskuksiin ja Keha-keskukseen yt-neuvotteluissa kohdistuvia poikkeuksellisen mittavia vähennyssuunnitelmia huolestuttavina. Demokraatti Demokraatti

Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen eli Keha-keskuksen ja elinvoimakeskusten yt-neuvotteluista ilmoitettiin helmikuun lopussa.

Ammattiliitto Pro muistuttaa, että elinvoimakeskukset ovat vasta aloittaneet vuoden alussa, ja toiminta hakee yhä muotoaan. Samanaikaisesti lähes joka seitsemäs toimintamenoilla palkattu on irtisanomisuhan alla.

– Näin massiiviset yt-neuvottelut on käytävä perusteellisesti ja avoimesti. Kaikki vaihtoehdot on arvioitava, ja ratkaisuja on etsittävä aidosti yhdessä henkilöstön kanssa. Vain näin voidaan turvata keskusten toiminnan jatkuvuus ja työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo tiedotteessa.

Työnantajan mukaan vähentämistarve on enintään 296 henkilöä. Neuvottelut koskevat toimintamenoilla palkattua henkilöstöä, jota on yhteensä noin 2 100.

Virastot ovat olleet tiukalla säästökuurilla jo vuodesta 2024, ja henkilöstö on parin vuoden aikana käynyt läpi mittavia organisaatiomuutosia ja yt-neuvotteluja, Pro muistuttaa.

PÄÄLUOTTAMUSMIES Sami Moilanen kertoo tiedotteessa olevansa todella huolissaan henkilöstön jaksamisesta.

– Ihmisiä painaa huoli omasta ja työkaverien tulevaisuudesta. Huolta on myös siitä, miten pystymme selviytymään tehtävistämme, koska resurssien niukkuus on haaste jo nyt. Kaipaamme työrauhaa jatkuvan muutoksen ja yt-neuvotteluiden sijaan, hän kertoo.

Työntekijöiden huolta lisää Suomen poikkeuksellisen vaikea työllisyystilanne.

– Työmarkkinoilla on tällä hetkellä enemmän epävarmuutta kuin vuosiin. Tässä tilanteessa näin laajat henkilöstövähennykset osuvat erityisen kipeästi, ja valtion pitäisi myös työnantajana kantaa vastuunsa työllisyydestä, Niko Simola sanoo.

Keha-keskus järjestää muun muassa valtakunnallisia palveluita, jotka turvaavat työvoiman liikkuvuuden, maahanmuuton, työttömyysturvan ja kotoutumisen hallinnon sekä elinvoimakeskusten hallintopalvelut. Elinvoimakeskukset vastaavat esimerkiksi elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvistä tehtävistä.