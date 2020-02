Jari Sillanpää tänään oikeudessa: rikosepäilyissä on kyse yhdestä uhrista

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään viihdetaiteilija Jari Sillanpään seksuaalirikosjutun käsittely. Sillanpäätä syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koska kyseessä on seksuaalirikosasia, sitä käsitellään suljettujen ovien takana ja asiakirjat julistetaan suurimmalta osin salaisiksi.

Syyttäjä on kertonut, että rikosepäilyissä on kyse yhdestä uhrista. Syytteen julkisten tietojen mukaan epäillyn hyväksikäytön tekoaika on elokuussa 2017 ja laittoman materiaalin levittämisen syyskuussa 2017.

Sekä syyttäjä että Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi ovat kertoneet STT:lle, että hyväksikäyttösyytteessä ei ole kyse fyysisestä teosta. Leppiniemi sanoi marraskuussa, että Sillanpää kiistää molemmat syytteet.

Sillanpää myönsi loppukesästä 2018 Facebookissa, että poliisi oli kuulustellut häntä, koska hänen kotoaan takavarikoiduilta laitteilta oli poliisin mukaan löytynyt viitteitä laittomasta materiaalista.

Sillanpään mukaan hänen tietokoneeltaan oli saatu palautettua kuvia ja video, joita hän on kiistänyt koskaan nähneensä. Tuolloin Sillanpää sanoi, että kuka tahansa hänen juhliinsa osallistuneista olisi voinut käyttää hänen tietokonettaan.

– En ole pitänyt hallussani lasta loukkaavaa kuvamateriaalia, hän kirjoitti.

Syytteistä voi seurata vähintään ehdollista vankeutta.

Jos syytteet menevät käräjillä läpi, Sillanpäätä uhkaa vähintään ehdollinen vankeustuomio. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on koskettelu tai muu seksuaalinen teko, joka kohdistuu alle 16-vuotiaaseen lapseen ja joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Rangaistavaa on myös se, jos saa lapsen ryhtymään seksuaaliseen tekoon.

Seksuaalinen teko voi koskettamisen lisäksi olla seksuaalisten viestien tai kuvien lähettämistä, houkuttelua tai esimerkiksi pornon tai masturboinnin näyttämistä lapselle. Myös yhdyntä alle 16-vuotiaaseen voidaan tuomita perusmuotoisena hyväksikäyttönä, jos teko ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisenä pidetään sitä, jos ihminen valmistaa, kauppaa tai muuten tarjoaa saataville kuvia tai kuvatallenteita, joissa esitetään lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.