Jari Vilén sai kirjallisen varoituksen UM:ltä – ei potkuja

Ulkoministeriö antoi keskiviikkona Suomen Kanadan-suurlähettiläälle Jari Vilénille kirjallisen varoituksen. Vilén sai varoituksen, koska hän on rikkonut virkamiehen käyttäytymisvelvollisuutta. Ministeriön mukaan Vilénin käytös täyttää epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän määritelmät.

Varoituksesta päätti henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka. Pohjankukan mukaan Vilénin epäasiallinen käytös ei kuitenkaan ole riittävä peruste irtisanomiselle.

- Varoitus on vakava työnantajan toimi, joka voidaan tehdä vain lain mukaisin perustein. Virkamiehen irtisanomiskynnys ei kuitenkaan tässä tapauksessa ylity ja Vilénillä säilyy työvelvoite ministeriössä. Tärkeää on, että asian selvittäminen on tässä kohtaa saatu näiltä osin päätökseen. Ulkoministeriö tukee tästäkin eteenpäin Ottawan-edustuston työyhteisöä, jolle asia itsessään ja sen julkinen käsittely on ollut raskasta, Pohjankukka sanoi tiedotteessa.

Pohjankukka kertoi STT:lle, että Viléniä kuultiin kun varoituksen antamisesta päätettiin. Irtisanomiskynnystä arvioidaan sillä perusteella, mitä virkamieslaissa on säädetty virastapidättämisestä tai irtisanomisesta.

- Esimerkiksi tässä tilanteessa Vilénillä ei ole kirjallista varoitusta tai muuta vastaavaa aiempaa virkamiesoikeudellista toimenpidettä. Virantoimituksesta pidättäminen tai irtisanominen olisi hyvin poikkeuksellista, jos työnantaja ei ole aiemmin joutunut puuttumaan virkamiehen toimintaan, Pohjankukka sanoi.

Ulkoministeriössä ei ole vielä päätetty, mitä tehtäviä Vilénille annetaan kun hän kesäkuun lopulla palaa Suomeen.

- Hänellä tietenkin on työvelvollisuus, virkamiehellä on velvollisuus tehdä töitä, sitten kun virassa ovat. Ulkoasiainneuvosten sijoittelu lähtee ulkoministeriön toiminnallisista tarpeista, Pohjankukka totesi.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja Mari Neuvonen sanoo STT:lle pitävänsä hyvänä, että prosessi on saatu loppuun.

- Tietenkin siitä voi kuitenkin tehdä loppupäätöksiä, kuinka paheksuttavana tällaista seksuaalista häirintää pidetään meillä. Jos vertaa yksityiseen puoleen, niin voi olla, että on vähän ankarampi kulttuuri, hän sanoo.

VIIME viikolla kerrottiin, että poliisi on ulkoministeriön tekemän rikosilmoituksen perusteella aloittanut esiselvityksen Ottawan-suurlähetystön tilanteesta kertoneiden tietojen vuotamisesta mediaan. Ministeriön rikosilmoituksen mukaan medialle oli vuodettu salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat vaarantaneet valituksen tekijöiden ja kohteen oikeusturvaa.

Aluksi ulkoministeriö palkkasi myös asianajotoimiston selvittämään häirintäväitteitä, mutta luopui päätöksestä korkeisiin kuluihin vedoten.

Neuvonen hämmästelee ministeriön toimintaa asiassa laajemmin.

- Kyllä meillä on ollut tässä melkoinen uskonpuute, hän tiivistää.

Hänen mukaansa rikosilmoituksen myötä peitellään itse asiaa.

VILÉN kommentoi varoitusta tuoreeltaan ja sanoo ottavansa nöyryydellä vastaan ulkoministeriön päätöksen. Vilén kirjoittaa Facebookissa olevansa vilpittömän pahoillaan siitä mielipahasta, jota hänen toimintansa on osalle henkilökuntaa aiheuttanut.

- Tulen ottamaan tapahtuneesta opiksi. Mitään siitä, mistä minua nyt moititaan, en ole tehnyt tahallani eikä tarkoituksenani ole ollut millään tavoin tuottaa mielipahaa tai loukata ketään, Vilén vakuuttaa.

Varoituspäätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla siitä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Vilén määrättiin aiemmin toukokuussa jättämään tehtävänsä. Hän oli aloittanut suurlähettiläänä Ottawassa viime syksynä. Vilénin on määrä palata Suomeen kesäkuun lopussa.

Ennen diplomaattiuraansa Vilén oli kokoomuksen kansanedustaja ja ulkomaankauppaministeri vuosina 2002-2003 Paavo Lipposen (sd.) kakkoshallituksessa.

Nina Törnudd / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.06 ja Neuvosen kommenteilla klo 16.31.