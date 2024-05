Järjestö: Israel ei päästä YK:n avustustyöntekijöitä Rafahin kautta Gazaan

Israelin asevoimat sanoo ottaneensa Egyptin ja Gazan kaistan välisen Rafahin rajanylityspaikan Gazan puoleisen osan toiminnan haltuunsa. Asevoimien joukot tutkivat aluetta parhaillaan.

Asevoimat kertoo Telegramissa aloittaneensa terrorismin vastaisen operaation Rafahin itäisellä alueella ja perustelee rajanylityspaikan haltuunottoa tiedustelutiedolla, jonka mukaan paikkaa käytetään terroristisiin tarkoituksiin.

Asevoimat sanoo surmanneensa operaation alkamisen jälkeen parikymmentä terroristiksi kutsumaansa ihmistä sekä tuhonneensa useita äärijärjestö Hamasin kohteita Rafahin alueella.

Maanantaina Israelin asevoimat antoi väliaikaisen evakuointikehotuksen itäiseen Rafahiin sekä siellä majaileville palestiinalaisille että avustusjärjestöille. Israelin asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä ohjaavansa siviilejä laajennetulle humanitaariselle alueelle ja tiedottaneensa asiasta lentolehtisillä, tekstiviesteillä, puheluilla ja median välityksellä.

Israelin maanantaisen arvion mukaan evakuoitavia ihmisiä oli noin satatuhatta, mutta Punainen Puolikuu sanoi määrän olevan yli kaksinkertainen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koko Rafahissa on tällä hetkellä noin 1,2 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on jättänyt kotinsa muualla Gazassa taisteluiden vuoksi.

YK:N humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA kertoi Israelin ilmoituksen jälkeen, että maan viranomaiset eivät päästä YK:n avustuskuljetuksia Rafahin rajanylityspaikan kautta Gazaan. Toimiston mukaan Israelin puolustusministeriön alainen COGAT-virasto on estänyt kulun haltuunsa ottamalla rajanylityspaikalla, minkä vuoksi OCHA ei ole nyt alueella fyysisesti läsnä.

OCHA:ta edustava Jens Laerke sanoo, että polttoainetta humanitaarisen toiminnan ylläpitämiseen on jäljellä vain vuorokaudeksi. Hänen mukaansa OCHA:lle on sanottu, etteivät ihmiset tai tavarat pääse toistaiseksi kulkemaan, ja tällä on valtava vaikutus käytettävissä olevien avustustarvikkeiden määrään.

Rafahin rajanylityspaikka on humanitaarisen avun pääasiallinen reitti Gazan kaistalle. Kerem Shalomin rajanylityspaikka suljettiin aiemmin raketti-iskun jälkeen.

Laerke sanookin, että nyt kaksi tärkeintä reittiä avun saamiseksi Gazaan on poikki. Jos polttoainetta ei saada alueelle, se olisi Laerken mukaan erittäin tehokas tapa “saattaa humanitaarinen operaatio hautaansa” eli lopettaa se kokonaan.

ISRAELIN on jo pitkään odotettu aloittavan laajan sotilasoperaation Rafahissa. Israelin aikeet ovat huolestuttaneet sekä avustusjärjestöjä että ulkovaltojen johtajia.

Myös maanantaina Israel teki Rafahiin ilmaiskuja, joilla se on sanonut valmistelevansa maahyökkäystä.

Varhain tiistaina paikallinen sairaala kertoi, että Israelin ilmaiskuissa Rafahiin oli kuollut ainakin viisi ihmistä, ja lisäksi sairaalaan oli tuotu useita iskuissa loukkaantuneita ihmisiä.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan asuinrakennukset Rafahin itäosissa olivat myöhään maanantaina jatkuvan pommituksen kohteena, ja valtaosa ihmisistä oli alkanut paeta alueelta.

Äärijärjestö Islamilaisen jihadin sotilaallinen siipi sanoi myöhään maanantaina taistelijoidensa ampuneen raketteja Gazasta kohti Israelin eteläosia vastauksena Israelin ilmaiskuihin Gazassa. Järjestö sanoi kohdistaneensa iskuja Sderotiin ja Nir Amiin sekä siirtokuntiin lähellä Gazan kaistaa. Israelin asevoimien mukaan ilmahälytykset soivat asuinalueilla Gazan kaistan läheisyydessä.

Tiistaina äärijärjestö Hamasin aseellinen siipi sanoi ampuneensa raketteja Israelin joukkoja kohti Kerem Shalomin rajanylityspaikalla. Hamasin aseellinen siipi on kertonut tehneensä myös sunnuntaisen, neljä israelilaissotilasta surmanneen iskun.

YK:N pääsihteeri Antonio Guterres sanoi maanantaina, ettei maahyökkäystä Rafahiin voida suvaita sen tuhoisien humanitaaristen seurausten vuoksi. Lisäksi hän arvioi Israelin mahdollisella hyökkäyksellä olevan horjuttavia vaikutuksia alueella.

Guterres peräänkuulutti Israelilta ja Hamasilta entistä kovempia pyrkimyksiä, jotta osapuolten välille saataisiin aikaan aseleposopimus. Tilaisuutta aseleposopimukseen pääsemiseksi ei tule Guterresin mukaan hukata.

Hamas kertoi maanantaina hyväksyvänsä välittäjien tekemän aselepoehdotuksen Gazan taisteluiden päättämiseksi. Mediatietojen mukaan Israelin hallitus ei olisi hyväksymässä ehdotusta, mutta maan sotakabinetti päätti silti lähettää delegaation tapaamaan välittäjiä. Lausunnossaan se kuitenkin sanoi, että Hamasin hyväksymä ehdotus on kaukana Israelin vaatimuksista.

Taistelut Gazassa ovat jatkuneet lähes seitsemän kuukauden ajan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa yli 34 700 ihmistä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia. YK:n mukaan yli 70 prosenttia Gazan asuinkäytössä olevista rakennuksista on tuhoutunut.

AL-JAZEERA on saanut Hamasin hyväksymän sopimuksen nähtäväkseen. Al-Jazeeran mukaan ehdotus sisältäisi kolme vaihetta, joista kukin kestäisi kuusi viikkoa.

Aselepo alkaisi ensimmäisestä vaiheesta ja taisteluiden väliaikaisesta taukoamisesta. Tässä vaiheessa Israelin joukot myös vetäytyisivät itään, pois Gazan kaistan tiheämmin asutuilta alueilta ja kohti Israelin ja Gazan välistä rajaa. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyisi myös vankien vaihtoja.

Israelilaisjoukkojen vetäytyminen mahdollistaisi myös sen, että palestiinalaissiviilit voisivat alkaa palaamaan koteihinsa.

Sopimuksen toisessa vaiheessa sotatoimet lopetettaisiin pysyvästi ja Israel vetäytyisi kokonaan Gazasta. Lisäksi toteutettaisiin toinen vankien vaihto.

Kolmannessa vaiheessa vapautettaisiin loputkin Gazassa olevat panttivangit sekä Israelin puolella olevat palestiinalaisvangit. Tähän vaiheeseen sisältyisivät myös 3-5-vuotinen Gazan jälleenrakennussuunnitelma sekä Israelin ylläpitämän Gazan saarron loppuminen.

ISRAELIN tärkeä liittolainen Yhdysvallat on sanonut tarkastelevansa Hamasin vastausta mahdolliseen aselepoon liittyen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti maanantaina Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua, ettei Israelin tulisi hyökätä Rafahiin. Huhtikuussa Biden oli sanonut Netanjahulle, että Rafahiin hyökkääminen olisi virhe.

Jordanian kuningas Abdullah pyysi maanantaina neuvotteluissa presidentti Bideniä puuttumaan Israelin aikeisiin Rafahissa, jotta voitaisiin välttää “uusi joukkomurha”.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi perjantaina, ettei Israel ole vielä esittänyt uskottavaa suunnitelmaa vaarassa olevien siviilien suojelemiseksi ja että ilman suunnitelmaa Yhdysvallat ei tue mittavaa sotilasoperaatiota Rafahiin.

Ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller sanoi niin ikään maanantaina, että Yhdysvallat ei ole vielä nähnyt humanitaarista suunnitelmaa, joka olisi uskottava ja toteuttamiskelpoinen.

- Uskomme, että sotilasoperaatio Rafahissa juuri nyt lisäisi dramaattisesti palestiinalaisten kärsimyksiä ja johtaisi siviilikuolemien lisääntymiseen, Miller sanoi toimittajille.

Tiistaina EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ja kokoukseen kokoontuneet EU:n kehitysministerit ilmaisivat niin ikään jälleen huolensa Rafahin tilanteesta. Sekä Borrell että monet ministereistä ilmaisivat tukensa YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:lle.

Myös Kiina vetosi tiistaina Israeliin, jotta se noudattaisi kansainvälisen yhteisön toiveita, lopettaisi hyökkäämisen Rafahiin ja tekisi kaikkensa välttääkseen entistäkin vakavamman humanitaarisen kriisin Gazan kaistalla.