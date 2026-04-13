Järjestö: Kolme vuotta kestänyt raaka sota tuhoaa Sudanin ihmiset ja yhteiskunnan

Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että kolme vuotta kestänyt sota tuhoaa elämän edellytykset Sudanissa. Viime aikoina ovat lisääntyneet erityisesti droonihyökkäykset siviilialueille.

Tiedotteen mukaan Sudanin asevoimien ja Rapid Support Forces (RSF) -ryhmän välinen konflikti tuhoaa ihmisten elinehdot, kuten terveydenhuollon, ruokaturvan ja perusturvallisuuden.

Brutaali sota on kestänyt huhtikuun 15. päivä kolmen vuoden ajan. Äärimmäisen väkivallan mahdollistaa järjestön mukaan laajalle levinnyt rankaisemattomuus.

Myös konfliktin vaikutukset terveyteen ovat tuhoisat. Lääkärit ilman rajoja on todistanut eri puolilla Sudania toistuvia ja tappavia epidemioita, kuten tuhkarokkoa, hepatiitti E:tä ja koleraa.

Myös aliravitsemus on lisääntymässä Sudanissa. Se lisää entisestään kuoleman riskiä ihmisillä, joilla on jokin sairaus.

KOLMEN sotavuoden aikana terveydenhuollon laitoksiin on isketty eri puolilla Sudania yli 200 kertaa. Iskuissa on kuollut 2000 ihmistä ja loukkaantunut 720.

Pelkästään Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilöstöön, sen tukemiin terveydenhuollon laitoksiin ja tarvikkeisiin on tiedotteen mukaan isketty sodan aikana satakunta kertaa.

VIIME kuukausina järjestö on havainnut hälyttävän muutoksen sodankäynnin tavoissa. Molemmat osapuolet iskevät yhä useammin drooneilla logistiseen infrastruktuuriin ja siviilien asuttamille alueille, kauas rintamalinjoista.

Helmikuusta lähtien Lääkärit ilman rajoja on hoitanut noin 400 drooni-iskuissa loukkaantunutta, kun iskut ovat osuneet siviilialueille Itä-Tšadissa sekä eri puolilla Darfuria.

– Vastaanotamme potilaita, joilla on kauhistuttavia vammoja: lävistäviä haavoja, amputoituja raajoja ja tuhoisia palovammoja, kertoo Muriel Boursier, järjestön hätäavun koordinaattori Darfurissa tiedotteessa.

– Todistamamme väkivallan mittakaava on sietämätön.

HUHTIKUUN 2023 jälkeen lähes 14 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Monet heistä ovat joutuneet lähtemään liikkeelle useita kertoja menettäen kaiken.

– Sodan osapuolet purkavat järjestelmällisesti maan kykyä suojella väestöään, tarjota hoitoa ja turvata ihmisten elämän edellytykset, kuvaa Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.

Juvonen muistuttaa, että Sudanin kriisi ei ole pelkästään humanitaarinen katastrofi: se on myös kollektiivinen poliittinen epäonnistuminen.

– Nyt on tärkeää käyttää diplomaattista vaikutusvaltaa niitä kohtaan, jotka rahoittavat, aseistavat ja tukevat poliittisesti sodan osapuolia.

Järjestön mukaan Suomi voi vaikuttaa sekä kahdenvälisesti että EU:n kautta.

– On luotava painetta kaikille sodan osapuolille siviilien suojelemiseksi, humanitaarisen työn mahdollistamiseksi ja seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi, Juvonen painottaa.

Lääkärit ilman rajoja aloitti työskentelyn Sudanissa ensimmäisen kerran vuonna 1979.