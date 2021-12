Järjestö: Lähes 500 toimittajaa pidätettynä ympäri maailmaa – määrä kasvoi edellisvuodesta

Ennätysmäärä eli lähes 500 toimittajaa on pidätettynä ympäri maailmaa, kertoo Toimittajat ilman rajoja (RSF) -järjestön vuosiraportti. Pidätettyjä toimittajia on viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Samalla myös naispuolisia toimittajia on pidätetty enemmän kuin koskaan.